Plzeň musí zajistit poslední dva pozemky pro západní silniční okruh

Radní Plzně pro ekonomiku David Šlouf věří, že se parcely podaří městu včas získat. V jednom případě je ve hře vyvlastnění zhruba 2 000 metrů čtverečních a ve druhém se jedná o přibližně 6 000 metrů čtverečních.

U prvního pozemku už úřad před časem rozhodl o vyvlastnění za cenu zhruba 1 200 korun za metr čtvereční. Vlastník se ale odvolal a kvůli možné podjatosti Plzeňského kraje záležitost řeší Jihočeský kraj. „Možná je ještě šance, že k vyvlastnění nedojde, pokud se nějak rozumně domluvíme na řešení,“ řekl David Šlouf.

U druhého pozemku byli původně dva vlastníci, jeden ale zemřel a pozůstalost se vyřizuje v dědickém řízení.

„To není uzavřeno. Dědice jsem kontaktoval s žádostí, jestli by byli ochotni uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích. Byla by předem stanovena cena a město by později vyplatilo dědicům jejich podíly. Zdá se, že se můžeme dohodnout,“ sdělil radní.

Transakci by museli ještě schválit zastupitelé. „Jednání jsou sice krkolomná, ale už vidím světlo na konci tunelu. Doufám, že do podzimu bude jasno,“ konstatoval.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek prohlásil, že kromě chybějících pozemků by už stavbě nemělo nic stát v cestě. Například stavební povolení už bylo vydáno koncem minulého roku.

„Teď se intenzivně připravuje zadávací dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele a také na autorský a technický dozor,“ vysvětluje Čížek. Tvrdí, že předpokládaný termín zahájení stavby bude v listopadu. „Ale zásadní jsou nyní pozemky a mám dojem, že je to na dobré cestě,“ uvedl.

Podle dosavadních odhadů bude druhá část západního okruhu hotová v roce 2022.

„Dlouho jsme diskutovali o případném zkrácení termínu, ale projektanti mají své limity. Navíc se musí počítat s přerušením stavby v zimě, takže se dá říct, že jdeme na hranu toho, co je možné,“ tvrdí Čížek.

Kvůli západnímu okruhu přestaví kruhový objezd u Makra

Druhá etapa západního okruhu mezi ulicemi Křimickou a Karlovarskou bude dlouhá přibližně tři kilometry. Stát má zhruba 2,5 miliardy a většinu nákladů by měla pokrýt dotace. První část dlouhá 2,6 kilometru mezi ulicemi Domažlickou a Křimickou byla otevřena v roce 2014.

Teprve po dokončení druhé etapy začne západní okruh fungovat jako plnohodnotná alternativa k cestě přes Plzeň. Po tom by měl odvést z města část tranzitní dopravy mezi Severním a Jižním předměstím. Ulevit by se přitom mělo především Karlovarské a Klatovské třídě.

V souvislosti s dokončením západního okruhu Ředitelství silnic a dálnic připravuje úpravu velkého kruhového objezdu u Makra. Místo už je nyní dopravně přetížené a po dokončení okruhu lze očekávat, že zde přibudou další tisíce aut.