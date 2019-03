Radčice odmítly sjezd, občané Křimic a Malesic se obávají přílivu aut

V Radčicích většina obyvatel sjezd zřejmě nechce. Obávají se nárůstu dopravy. Místní obyvatelé to potvrdili v březnovém referendu a zástupci městského obvodu žádají, aby k tomu představitelé města přihlédli, i když výsledek plebiscitu je k ničemu nezavazuje.

Jenomže nápad, aby se už naplánovaný sjezd nestavěl, rozčílil některé obyvatele sousedních městských obvodů Plzeň-Křimice a Plzeň-Malesice. Ti si myslí, že by auta, která by nemohla využívat sjezd v Radčicích, jezdila přes jejich území. V Křimicích totiž sjezd bude.

O tom, jestli se sporná spojnice se západním okruhem postaví, musí rozhodnout představitelé Plzně. Druhá část okruhu, který spojí Severní a Jižní předměstí Plzně, má být hotová zhruba za dva roky a postaví ji Plzeňský kraj. Navazující sjezd v Radčicích je ale akcí v režii města.

V Křimicích proti nápadu nestavět sjezd v Radčicích lidé podepisovali petici. Tu pak starosta Vít Mojžíš předal zástupcům města.

„Až bude dokončený okruh na Severní předměstí a hlavně k nákupnímu centru Globus a nebude sjezd v Radčicích, budou jezdit všichni z okolí přes Křimice,“ říká Vít Mojžíš. Starosta se obává například nárůstu počtu aut projíždějících Zámeckou ulicí.

„I kdyby aut v Křimicích přibylo jen o stovky denně, nebude to dobré. Proč bychom si je sem měli pouštět? Lidi už dlouho říkají, že je potřeba s tím něco udělat. Kolem náměstí nám jezdí i spousta kamionů,“ vysvětluje.

Možnost, že by nevznikl sjezd v Radčicích, se nezamlouvá ani starostovi Plzně-Malesic Aleši Tolarovi. „Chceme, aby by byl postavený sjezd, jak byl vyprojektovaný. Tak bude mít dostavba okruhu pro nás větší efekt,“ sdělil Tolar. Očekává zklidnění provozu v Malesicích a upozorňuje, že pokud sjezd v Radčicích nebude, dost řidičů by jezdilo právě přes Malesice.

Verdikt o tom, zda se sjezd stavět bude, by měl padnout v nejbližších týdnech. Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule upozorňuje, že sjezd v Radčicích nemá sloužit pro těžkou nákladní dopravu a že by tedy od ní Křimicím neulevil. Připouští nicméně, že by sjezd v Radčicích dopravu na okraji Plzně „zředil“, protože by se jednalo o další spojení se západním okruhem.

„Ani petici z Křimic ani referendum v Radčicích nebereme na lehkou váhu. Budeme k nim přihlížet jako na podpůrné argumenty pro možná řešení. Při rozhodování ale bude ve hře ještě řada dalších faktorů,“ uvedl Vozobule.

Náměstek považuje za důležité zvážit, zda vynaložení desítek milionů korun plánovaných na stavbu sjezdu bude stát za efekt, který by silnice přinesla pro osobní dopravu.

Změna projektu nesmí zkomplikovat stavbu samotného okruhu

Za nejproblematičtější okolnost spojenou s vybudováním sjezdu u Radčic je považovaný předpokládaný nárůst provozu na silnici od sjezdu ke Kalikovskému mlýnu.

Náměstek Vozobule už dříve řekl, že zvažovaná změna projektu spojená s případným vyškrtnutím sjezdu nesmí nijak zkomplikovat nebo zdržet stavbu samotného západního okruhu. Ten by měl zklidnit provoz v Plzni zejména na Karlovarské a Klatovské třídě a odvést z nich část tranzitní dopravy.

První úsek okruhu vede od Domažlické třídy do Křimic. Druhá část má skončit ve Studentské ulici na Severním předměstí. Zahájení stavby druhé etapy je plánované na letošní podzim.