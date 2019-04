Kvůli plzeňskému západnímu okruhu přestaví kruhový objezd u Makra

Radní Plzně pro dopravu Michal Vozobule uznává, že úprava oblasti kolem kruhového objezdu je nutná. Už nyní se tvoří kolony před křižovatkou, místo je přetížené do značné míry proto, že tudy projíždí kamiony při cestách mezi dálnicí a průmyslovou zónou Borská pole.

„Zatím je příprava v režii Ředitelství silnic a dálnic a vím o možnosti vybudovat dvě rampy. Ale dosud to má spoustu otazníků včetně majetkové přípravy. Řešení, jak umožnit lepší průjezd tou oblastí, se hledá,“ řekl Vozobule.

Náměstek uvedl, že na průjezdnosti křižovatky bude záviset celkové fungování západního okruhu, aby byl pro řidiče dostatečně atraktivní ve srovnání s cestou přes město.

„Nějaké řešení křižovatky bude nutné najít. Dá se očekávat, že po dokončení západního okruhu tam aut přibude a navíc je třeba počítat s dalším rozvojem na Borských polích,“ konstatoval Vozobule.

Šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zdeněk Kuťák sdělil, že plán na úpravu okružní křižovatky zatím počítá s možnými etapami.

„První je úprava vodorovného dopravního značení na komunikacích. Tím můžeme trochu zvednou výkon křižovatky, ale nic převratného to nepřinese,“ vysvětluje Kuťák. Tvrdí, že křižovatka svou kapacitou nevyhovuje už dnes.

Druhá zatím plánovaná etapa souvisí přímo se zprovozněním západního okruhu. Podle Kuťáka je zapotřebí, aby silnice v Regensburské ulici od Skvrňan ústila do křižovatky dvěma pruhy, a ne jedním jako dnes.

„Víme, že až se tam doprava zvedne, jeden pruh už by nestačil,“ popisuje. Zároveň ale tvrdí, že by se jednalo o vylepšení, které by také nepřineslo zásadní změnu k lepšímu. Proto vznikl další návrh.

Podle něho by řidiči, kteří by mířili z Folmavské ulice na západní okruh, mohli přejíždět křižovatku po rampě nad zemí. „A stejně by bylo možné přejet z Folmavské na přivaděč k dálnici,“ řekl Kuťák.

Dosavadní návrhy čeká závěrečné projednání. Zda ovšem bude křižovatka kompletně upravená i s rampami, až bude v roce 2022 dokončený západní okruh, není jisté. „Uděláme pro to všechno. Po projednání v dubnu začneme projektovat,“ uvedl Kuťák.

Domnívá se nicméně, že bude zapotřebí ještě dohodnout, jak by se na akci podílely město a Plzeňský kraj, protože Regensburská a Folmavská nepatří do kompetencí ŘSD.

„Je třeba, abychom se domluvili. My máme vůli tomu pomoci maximálně, ale asi nebude možné, aby všechno zaplatil stát,“ prohlásil Kuťák. Celkové náklady na přebudování křižovatky odhaduje přibližně na 250 milionů korun.