Mladíka soudí za pokus o vraždu dívky. Vzrušuje ho utrpení, řekly znalkyně

Podle psychiatričky Evy Navrátilové devatenáctiletý Viktor Veselovský v době, kdy se podle obžaloby pokusil zavraždit patnáctiletou dívku, netrpěl žádnou duševní poruchou, byl schopen rozpoznat důsledky svého jednání a své jednání ovládat. „Jeho schopnost se z trestu poučit je snížená. Psychiatrická léčba nemá smysl, měl by zůstat pod pravidelným dohledem sexuologa,“ domnívá se znalkyně.

Pokračovala tím, že Viktor Veselovský nemá pocity viny, jeho emoční prožívání je chudé, řídí se svými přáními bez ohledu na druhé. Má agresivní rysy.

„Zajímá se o zbraně. Od puberty měl zájem o povolání s akčním potenciálem, v sexu mu nejsou cizí agresivní prvky. Na základě našeho vyšetření jsme mohli sledovat, že jeho osobnostní vývoj byl problematický už od dětství. Nelze vyloučit deviaci. Jestli je tam nějaká deviace, to ukáže čas. Vzhledem k jeho nízkému věku ale náznaky sadismu nelze změřit. Hlavním problémem je disociální osobnostní struktura, kdy jde po ukojení svých vlastních potřeb a pocity ostatních ho nezajímají. Disociální rysy jsou výrazně zastoupené, nemá dostatečně vyvinuté pocity viny,“ shodla se znalkyně s psycholožkou Václavou Tylovou.

Podle Tylové je mnohem horší než deviace porucha osobnosti. „Člověk se zdravou osobností, který má narušenou sexualitu, to dokáže zvládnout, ví co s tím. Ale porucha osobnosti - v tomto případě je to průšvih.“

Znalkyně dále uvedly, že mladíka vzrušuje utrpení, které způsobuje oběti. Mladík do jisté míry připouští, že je agresivní. Řešil to i s matkou, byl u psychologa. „Resocializace je významně ztížená,“ naznačila Tylová.

Pozitivní podle ní je to, že obžalovaný má dobrý intelekt. Pokud bude dobře směřován, může dojít k mírnému zlepšení. „Pod dohledem sexuologa by měl být nejméně do 50 let a začít by se mělo co nejdříve, už ve vězení,“ navrhla Navrátilová.

Mladík vinu odmítá. Nedoznávám se, řekl

Veselovský, který je původem z Ukrajiny a v České republice žije několik let, hned na počátku hlavního líčení soudcům přiznal, že loni v létě bodl do krku čerstvě patnáctiletou školačku. Té zachránilo život to, že se skácela k zemi a hrála mrtvou. V domnění, že nežije, pak pachatel její tělo částečně zabalil do pytle na odpadky a shodil z prudkého svahu nedaleko střelnice v Plzni-Lobzích.

Vinu ale mladík odmítá. „Nedoznávám se. To nebylo žádné znásilnění, to byl sex. Ano, bodl jsem a sekl. Ale neplánoval jsem to,“ vypověděl. S dívkou se znal asi rok a půl. „Ona se rozešla s klukem, který se k ní nechoval hezky. Pak začala vztah se mnou. Chodili jsme spolu do parku, někdy do restaurace na oběd. První pohlavní styk jsem s ní měl, když jí bylo čtrnáct let. Po nějaké době se vztah mezi námi začal kazit, protože začala užívat omamné látky, což se mi nelíbilo. Rozešli jsme se a zůstali kamarády,“ vyprávěl cizinec.

Osmého srpna večer se podle něj měl s dívkou sejít, protože mu chtěla dát dárek z dovolené. Uvedl, že před schůzkou nakoupil věci na úklid. „Měli přijet rodiče. Nakoupil jsem savo a pytle,“ vysvětloval.

Pak se vypravil na schůzku a s dívkou šel do Lobezského parku. „Tam jsme byli chvíli a pak šli k ní domů a měli sex. Chtěl jsem jít domů, bylo deset hodin večer, a ona řekla, že půjde se mnou. Mně to bylo jedno. U hřiště jsme se měli rozloučit. Pohádali jsme se. Řekl jsem jí, že to mezi námi nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Řekla mi na to: ‚dobře‘. A jestli si nechci užít ještě sex. Tak jsme ho měli na poli u lesíku, sama se svlékla,“ říkal Veselovský.

Zatímco státní zástupce tvrdí, že dívce nejprve spoutal páskou ruce a přelepil jí ústa, než ji znásilnil, souzený tvrdí opak. Podle něj mu sex dívka sama nabídla. Pak se pohádali. Ona mu prý z batohu vyndala lahev se savem, postříkala mu tekutinou záda a ještě mu dala facku.

„Byla agresivní, strkala do mě. Vytáhl jsem nůž a švihl jsem s ním někam do oblasti krku. Myslel jsem si, že odejde. Ona mi ale pořád stála v cestě, nechtěla mě pustit. Tak jsem znovu máchl nožem a trefil ji do krku. Když spadla, začal jsem panikařit. Napadlo mě, že jsem ji zabil. Ležela tam, nehýbala se. Seděl jsem u ní asi hodinu a přemýšlel, co mám dělat. Vzal jsem ji za ruku, byla chladná. Napadlo mě, že ji musím schovat. Vysypal jsem všechny věci z batohu, měl jsem tam ty pásky. Nožem jsem jí rozřezal věci, co měla na sobě. Nohy jsem jí dal do pytle. Páskou jsem pak přelepil různé části těla. Viděl jsem to ve filmu. Kdybych jí nezalepil ruce, nestáhl bych ji ze srázu,“ vysvětloval obžalovaný.

Pak tělo shodil dolů. Slezl a ještě ho maskoval kůrou ze stromů. Pak se podle svých slov chvíli schovával a jel se vyspat na ubytovnu. V tom, co řekl u soudu a při výsleších na policii, byla řada rozporů. „Z obavy, abych nic nezkazil, jsem policistům neříkal všechno. Přišlo mi blbý říct policistům, že mě mlátila holka, která je o hlavu menší než já,“ tvrdil obžalovaný, kterému za pohlavní zneužívání, znásilnění a pokus o vraždu hrozí až výjimečný trest od 20 do 30 let vězení.

