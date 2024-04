Třináctiletá utekla k milenci. Dával jí drogy a prodával na sex, tvrdí obžaloba

Muž z Karlovarska je obviněný z obchodování s lidmi, pohlavního zneužití, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále z pokusu o ublížení na zdraví a z omezování osobní svobody. Žalobce pro něj navrhuje nepodmíněný trest se výši 9 až 9,5 roku vězení.

Podle spisu se obžalovaný zmíněných skutků dopustil v době nejméně od prosince 2011 do srpna 2023 na různých místech v Karlovarském kraji.

„Umisťoval nahé fotografie poškozené na webové stránky s pornografickým obsahem, dále domlouval setkání s klienty, se kterými měla poškozená vykonávat pohlavní styk a za tyto služby dostat finanční odměnu, kterou vždy odevzdala obžalovanému. Obžalovaný dojednal sexuální služby nejméně se čtyřiceti osobami, za které dostala poškozená nejméně 100 tisíc korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Podle ní měl s dívkou nejméně dvakrát pohlavní styk i sám obžalovaný. Školačce podával pervitin a marihuanu, opakovaně ji fyzicky napadal a zavíral ji pod pohrůžkou násilí v koupelně.

Muž, kterého přivezla z vazby k soudu eskorta, s obžalobou nesouhlasí.

„Já ji miloval, měl jsem ji v srdci. Nikdy jsem nezasahoval do toho, když se prodávala. Nesouhlasil jsem s tím, nelíbilo se mi to, proto mezi námi docházelo k hádkám a rvačkám. Já byl laik, ona mě zasvěcovala. Já jsem jen přihlížel. Ona sex miluje, ona to chce,“ vysvětloval dnes u soudu.

Tvrdí, že dívce věřil, že je starší, že jí je sedmnáct let. „Byla vypočítavá, hrála si se mnou. Věděla, že ji mám rád, každý to věděl. Přede mnou měla spousty vztahů. Byla zvyklá vydělat peníze a dát je tomu, kdo se o ni staral. Vždycky to byla její dobrovolná vůle. Buď jsem kradl, nebo ona šlapala,“ vyprávěl muž, kde sháněl peníze.