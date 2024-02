Brutální případ z Plzně, který vyvolal protiukrajinské nálady, míří k soudu

Je mu teprve 19 let, z vězení může vyjít ve svých 38 letech, nebo také nikdy. Mladému Ukrajinci hrozí až doživotí. Loni o prázdninách podle obvinění zneužil a znásilnil v Plzni o čtyři roky mladší školačku, kterou se pak pokusil zavraždit.

Dívce zachránilo život zřejmě jen to, že hrála mrtvou v době, kdy jí v pytli shazoval ze svahu.

Policie vyšetřování případu z loňského srpna ukončila před několika dny. „21. února byla ke Krajskému soudu v Plzni podána obžaloba na jednu osobu pro zločin pohlavního zneužití, pro zločin znásilnění a vraždy ve stadiu pokusu. V případě uznání viny hrozí osobě od 15 do 20 roků nebo výjimečný trest,“ uvedl dozorující státní zástupce Jiří Richtr.

Případ je výjimečný nejen tím, co se stalo, ale že se k němu vyjádřila i ukrajinská ambasáda. „Viník musí být potrestán za svůj čin, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky,“ uvedla po činu ambasáda na Facebooku, když vyšlo najevo, že obviněným je právě Ukrajinec.

Obviněný nepřišel do České republiky s uprchlíky po zahájení války před dvěma roky, ale s rodinou tu žije řadu let, chodil tady už i do základní školy.

Kamarádku napadl loni 8. srpna v plzeňské části Lobzy. Dívku nejprve vylákal na procházku kolem řeky. Argumentoval, že cestou ještě odnese nějaké věci svému známému.

„Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně jí způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala,“ uvedla loni v srpnu policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Pachatele policisté dopadli jen několik hodin po činu. Soudce jej pak poslal do vazby, ve které je dosud.

Nesmyslnost a brutálnost činu tehdy vyvolala protiukrajinské nálady. „Kolektivní vina v případě trestných činů neexistuje,“ řekl o pět dnů později ministr vnitra Vít Rakušan na mimořádné tiskové konferenci v souvislosti s násilnými činy v České republice, ze kterých byli v průběhu srpna podezřelí mladí Ukrajinci. Zdůraznil tehdy, že míra kriminality, za níž stojí cizí občané, v České republice nevzrostla.

„Cílem je, aby se v České republice cítil bezpečně každý,“ řekl tehdy Rakušan. Dodal, že každý národ má lidově řečeno stejné množství „hovad“. „Ty činy jsou individuální, jsou to činy jedinců,“ zdůraznil.

Brutální případ v Plzni tehdy vyvolal pozdvižení. Když se na internetu objevila informace, že pachatelem je Ukrajinec, spustilo to lavinu nenávistných komentářů. Na sociálních sítích se objevovaly zprávy o připravovaných protestních akcích v Plzni. Žádná se nakonec neuskutečnila.

Plzeňský primátor Roman Zarzycký se snažil po činu situaci uklidňovat. „Násilí neprospěje nikomu,“ uvedl tehdy.