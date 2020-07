Labutí rodina zabloudila na D5, střet s autem nepřežil samec a čtyři mláďata

Labutí rodiče chtěli převést mláďata přes dálnici u sjezdu na Nýřany v pátek ráno. Policisty a ochránce přírody na to upozornilo velké množství volajících. Zachránci hned vyjeli na místo.

„Řidiči kamionů v pravém pruhu zpomalují a se zapnutými varovnými světly projíždějí místem opravdu pomalu. Jeden dokonce zastavuje na sjezdu Nýřany a snaží se nějak pomoci,“ popsal David Melichar z Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko situaci po svém příjezdu.

Ne všichni řidiči však podle něj na nebezpečnou situaci zareagovali. Navzdory výstražnému blikání kamionů a pohybu muže v reflexní vestě u krajnice někteří šoféři osobních aut v levém pruhu ani nezpomalili.

„Řidič osobáku ukončuje život čtyřem mláďatům a samci, pak pokračuje dále v jízdě. Řidič kamionu hlídá až do mého příjezdu v příkopu samici s přeraženým křídlem a jedno mládě s rozdrcenou nohou. Než sbalím samici a páté mládě, řidiči osobních vozidel opakovaně rozjíždějí již přejetá mláďata. Přijíždí dálniční policie a půjde sebrat mrtvého samce a seškrábat, co zbylo z mláďat ve středovém pruhu. Páté mládě to vzdává při odjezdu z místa,“ líčí smutný konec Melichar.

Samice, která jako jediná přežila, byla převezena na Záchrannou stanici živočichů Plzeň. „Již nikdy nevzlétne, bude jí zcela určitě amputováno křídlo a čeká ji osud v doživotní invaliditě,“ přibližuje Melichar.

Dodává, že jej chování některých motoristů nepříjemně překvapilo.

„Chápu, že nikdo nechce zbytečně riskovat pro pár ptáků, ale naprosto stejná situace může nastat na dálnici kdykoliv a může se jednat o lidské životy. Přitom se jedná o naprosto banální bezpečnostní situaci, na 3,5 kilometru dlouhém a zcela rovném úseku, kdy je třeba jen dát varovná světla a přibrzdit vozidlo na rychlost, při níž by se řidič vyhnul překážce na vozovce nebo před ní byl schopen bezpečně zastavit,“ konstatuje Melichar. Ocenil naopak přístup řidiče kamionu, který se labutím snažil pomoci.