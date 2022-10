Pedofil osahával sousedovu dceru, dostal podmínku a sexuologickou léčbu

Obžalovaný vše od počátku popíral a tvrdil, že netuší, proč jej dívka označila. Rozsudek si ani vyslechnout nepřišel, byl tam jen jeho advokát.

Soudci dospěli k jednoznačnému závěru, že si muž vzal dívku k sobě do nakladače a tam ji osahával. „Posadil si ji před sebe na sedačku a zasunul jí ruku pod kalhotky,“ popsal počátek skutku předseda senátu.

Kdy přesně se to stalo poprvé, se nepodařilo zjistit policistům ani soudcům. Podruhé to bylo loni 8. července. To se už dívka svěřila rodičům, že ji „strejda Standa osahával“.

Znalci u muže prokázali pedofilii

Podle předsedy senátu Jana Špety byla výpověď dívky zaznamenaná policisty při vyšetřování na video rozhodujícím usvědčujícím důkazem.

„Přiměřeně svému věku popsala, čeho se obžalovaný proti ní dopouštěl. Dívka vypovídala opakovaně stejně, podle znalkyně není možné, aby si to vymyslela nebo ji někdo naučil, co má říkat. Znalkyně vyloučila, že by dívka zaměnila osobu pachatele, že by čin spáchal někdo jiný,“ zdůvodnil soudce.

Připomněl to i proto, že podle znalců je vývojově dívka na úrovni čtyř až pětiletého dítěte.

Stanislav Ř. se snažil přesvědčit soudce o své nevinně třeba tím, že tehdy na stroji něco opravoval a měl ruce od oleje. Navíc k ovládání nakladače joysticky prý potřebuje obě ruce. S tím ale neuspěl.

„Není to ničím prokázané. Navíc když obsluha neovládá lžíci nakladače, pokud by jel, jednu ruku má volnou. Je nepředstavitelné, že by šel člověk řídit nakladač s rukama od oleje, že by si je neočistil,“ argumentovali soudci.

Znalci navíc při vyšetření prokázali u obžalovaného pedofilii, největší reakce při PPG vyšetření byla podle spisu na interakci devítileté s dospělým mužem.

Obžalovaný si nechal vypracovat od jiného soudního znalce sexuologa vlastní další posudek, který zpochybňoval ten objednaný policií při vyšetřování. Zpracovatel nového posudku mimo jiné uváděl, že pedofilie by se projevila dříve než v téměř 50 letech.

Ve zkušební době budou muže sledovat

„Podle znalkyně, kterou přibrala policie, se někteří pedofilové neprojeví za celý život, protože vše udrží ve svých představách, ve svých fantaziích,“ citoval soudce ze závěru, který podle něj znalkyně přesvědčivě obhájila.

Za znásilnění dítěte hrozilo obžalovanému od pěti do 12 let vězení. Státní zástupce pro něj požadoval tři roky nepodmíněně a léčbu. Soudci nakonec dospěli k závěru, že případ je hraniční, a proto vyměřili tříletý podmíněný trest se čtyřletou zkušební dobou a ambulantní sexuologické léčení.

„Je to skutečně hraniční případ, kdy zásah do intimní sféry dítěte byl nejméně razantní, nedoprovázela ho žádná agresivita. Obžalovaný žil dosud řádně, neměl žádný konflikt se zákonem. Věříme, že je to strašná zátěž pro něj i rodinu. Kdyby byl trest nepodmíněný, rozbili bychom jeho vztahy a vazby, oddálili bychom sexuologickou léčbu, která není ve výkonu trestu možná. Ve zkušební době budeme sledovat, jak přistupuje k léčení, jak dodržuje podmínky. Léčení může okamžitě nastoupit, aby se zbavil přítěže, která ho zatěžuje a je nebezpečná pro společnost,“ uzavřel soudce Jan Špeta.