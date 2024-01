Zloděj v Plasích ukradl sochu čurajícího chlapečka, zřejmě použil brusku

Tak jako socha nahého chlapce Františka patří k symbolům Františkových Lázní, je malý hoch čurající do bazénku symbolem Plas. A stejně to mají s podobně ztvárněným dítětem chrlícím vodu do fontány v Bruselu.

Zatímco v belgickém městě se jedná o bronzovou sochu, ta plaská je jen z kameniva. „Možná se dotyčný domníval, že je z bronzu, ona i tak vypadá. A myslel si, že jí může zpeněžit a vydělá na tom,“ přemýšlela zaměstnankyně železniční stanice v Plasích, jejíž jméno redakce zná, proč místní raritu někdo ukradl.

Jedním dechem dodala, že si ho možná někdo přivlastnil proto, aby mu dělal radost na zahradě. „Z místních to nikdo být nemůže, takový blázen snad nikdo není,“ vyloučila tuto možnost.

Naposledy sochu mezi nádražní budovou a kioskem v malém parčíku viděli v úterý večer. Kolem místa, kde socha stála, zůstaly jen drobné úlomky. Vypadá to, jako kdyby zloděj nohy zalité v betonu odřízl úhlovou bruskou.

Ukrýval se ve sklepě, teď ho někdo ukradl

Podle ženy i dalších obyvatel Plas byl čurající chlapeček atrakcí, která byla s nádražím desítky let spjatá. I když je město na severním Plzeňsku známé především díky klášteru, centru stavitelského dědictví a mini zoo, čurající chlapeček má čestné místo na seznamu drobných zdejších kulturních památek.

Nejstarší dochovaná zmínka o něm pochází z roku 1952, vyroben byl ve Třemošné. Sedmdesáticentimetrová socha sloužila výpravčímu jako indikátor hladiny vody nutné pro provoz parních lokomotiv. Na začátku 90. let minulého století jeho funkce skončila, proud vody se zastavil, a odlitek nakonec zmizel.

„V roce 2018, když byla zahájena rekonstrukce nádražní budovy, se ztratil,“ vzpomínal pokladní na plaském nádraží Jan Vodrážka.

Po čase se ukázalo, že o ni Plasáci nepřišli, ale že je schovaná ve sklepě nádraží. Ukryl ji tam jeden z místních, který tehdy na nádraží bydlel a navštěvoval místní kiosek. Obával se, že výtvor někdo z dělníků či stavební stroje zničí. „Dodnes si pamatuju, jak za námi jednou přišel a povídal, že nechce být osočován z toho, že chlapečka ukradl a zabaleného v odpadkových pytlech nám ho předal,“ vyprávěl Vodrážka.

Místní nadšenci, na popud tehdejších provozovatelů kiosku, se pak rozhodli vlastními prostředky a prací kašnu a sochu zrekonstruovat. Zatímco kašna byla popraskaná, chlapečka renovovat nemuseli. Díky pobytu ve sklepě přečkal roky bez úhony.

V září 2021 ho parta dobrovolníků slavnostně znovu uvedla do provozu, mohl čurat moderně díky čerpadlu poháněnému energií ze solárního panelu. O místo se dodnes stále starají, dosázeli kolem místa keře a ozdobili araukarity. Na zimu vodu zastavili, sochu a bazének přikryli a na strom umístili ceduly s tím, že chlapeček začne znovu čurat na jaře. Jestli to tak opravdu bude, je zatím nejisté.

Na sociálních sítích nyní kolují prosby místních, aby jim veřejnost pomohla s hledáním, a věří, že se soška na místo znovu vrátí. Krádež nahlásili policii. „Policisté z obvodního oddělení v Kaznějově se od středy zabývají případem odcizení kameninové sochy, která byla umístěna před kašnou v Plasích. K případu zjišťují veškeré okolnosti a po odcizené soše a neznámém pachateli pátrají,“ sdělila k případu policejní mluvčí Eva Červenková.