Psychiatr si chtěl pojistit adopci dítěte, ženě zkusil vyvolat předčasný porod

Podle důvěryhodného zdroje sedmašedesátiletý obviněný muž aplikoval oxytocin rodičce v pětatřicátém týdnu těhotenství několikrát. A to i přesto, že věděl, že lék je určen k vyvolání porodu a že u tehdy jednadvacetileté ženy může dojít k nekontrolované nadměrné děložní činnosti.

Ta by mohla způsobit odloučení placenty a následné silné krvácení. Vše se odehrálo v lékařově domě bez monitorování plodu i těhotné ženy. O případu informoval deník Právo.

Po aplikaci léku psychiatr zavolal ženě rychlou záchrannou službu a nechal ji převézt na gynekologii, kde chtěl, aby lékaři podle něj již rozběhnutý porod ukončili císařským řezem.

Jako důvod podle zjištění MF DNES uváděl to, že se u ženy může po spontánním porodu rozvinout laktační psychóza a určitý vliv na její psychický stav údajně mělo být i to, že přestala užívat antidepresiva.

Gynekologové to ale odmítli s tím, že k tomu není důvod, že žádné kontrakce pacientka neměla. Jak se ukázalo, podané injekce oxytocinu předčasný porod nevyvolaly.

Obviněný tedy poté spolu s těhotnou ženou opustil porodnici a obrátil se s žádostí o císařský řez na další zdravotnické zařízení. Ale ani tam lékaři neviděli žádný důvod, aby zákrok provedli.

Rodička se s adoptivní rodinou seznámila přes inzerát

„Ten muž se choval arogantně a byl velice nespokojený s tím, že jsme dospěli k závěru, že je všechno v pořádku. Většinou to rodina či partner vnímají pozitivně. V tomto případě to bylo naopak,“ řekl podle zjištění MF DNES jeden z ošetřujících lékařů.

Spolu s kolegy shodně vypovídal, že žena s nikým během pobytu v nemocnici nemluvila. Nedokázala tehdy ani říct, jestli dostala nějaké injekce. Dvou vpichů přelepených náplastí si ale všimli lékaři.

Podle dobře informovaného zdroje si chtěl obviněný císařským řezem pojistit to, že mu žena z Ostravska dá dítě k adopci, jak se předtím spolu dohodli. Ještě před porodem dokonce žena na matrice uvedla jako otce dítěte právě obviněného lékaře.

Mladá žena se s ním a jeho manželkou seznámila přes inzerát. Měla sedmiměsíční dceru, když zjistila, že je znovu těhotná. Byla ve špatné finanční situaci a rozhodla se proto, že dítě dá do pěstounské péče. Protože věděla, že jednání přes sociální odbor bývají zdlouhavá, odpověděla na inzerát manželů z Tachovska. Zpočátku si jen psali, později k nim jezdila často na návštěvy.

„Bolely mě záda a ledviny od zánětu. V té době začali manželé mluvit o tom, abych porodila co nejdřív. Vymýšleli způsoby, jak to udělat. Přivezli ty injekce, že je to na vyvolání porodu a já s tím souhlasila,“ řekla mladá matka.

Psychiatr jakoukoliv vinu popírá. Tvrdí, že žádný lék ženě neaplikoval. To, že vystavil lékařský předpis na oxytocin vysvětluje tak, že ho po něm chtěla jiná klientka jeho soukromé ambulance. Té lék nakonec jako hormon štěstí aplikoval.