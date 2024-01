K nehodě jeli zdravotníci, policisté i hasiči, na ledovce ale bourali také

Nejprve se v Revoluční ulici ve Třemošné před devátou hodinou večer střetla na zledovatělé silnici dvě osobní auta. Protože z místa kolize bylo hlášeno zranění řidičky, na místo kromě hasičů a policistů mířili i záchranáři.

Stejný problém pak měly také záchranné složky. Nejprve do stojícího policejního auta Škoda Kodiaq narazila hasičská scania, kterou řídil šestadvacetiletý hasič.

„Vozidlo Škoda Kodiaq vlivem nárazu ještě narazilo do zaparkovaného vozidla Land Rover,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková. To bylo také hasičů. Podle serveru Krimi Plzeň následně ještě do hasičského auta nabourala sanitka.

„Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Řidič scanie zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména stavu komunikace, kterou pokrýval led,“ uvedla mluvčí s tím, že přesnou příčinou a veškerými okolnostmi nehody se nadále zabývají dopravní policisté. Dechové zkoušky měli všichni řidiči negativní.

