D7 u Postoloprt zavřela nehoda kamionu, potíže mají linky ve středních Čechách

Dálnice D7 u Postoloprt je od noci uzavřená z důvodu nehody kamionu, který je na 56. kilometru položený na bok a blokuje směr na Chomutov. Probíhá překládka nákladu, pravděpodobně bude trvat ještě dopoledne, informovala policie na X. Podle webu dopravniinfo.cz je předpokládaná doba obnovy provozu v 11:20.

Policisté provoz usměrňují na sjezd na 55,5. kilometru na Postoloprty, nájezd zpět na D7 je na 56,5. kilometru. „Příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám počasí,“ konstatovali policisté.

V Libereckém kraji silničáři uzavřeli ve 20:00 pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dál na hraniční přechod s Polskem. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Uzavírka bude platit do čtvrtečních 09:00, podle počasí se to ale může změnit. „Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Meteorologové ve středu varovali před velkou kalamitou způsobenou počasím. Záchranné složky však zaznamenávají ráno pouze jednotky případů. Kvůli počasí nevyjel na ráno v Mělníku jeden autobus linky 696, České dráhy pak hlásily mimořádnost u jednoho vlaku z Kralup nad Vltavou do Kladna.

Silnice po celé republice mohou ve čtvrtek namrzat. S tím musejí místy počítat řidiči také na Olomoucku a místy na Přerovsku. „Jezdili jsme celou noc, do rána se teplota držela kolem nuly a od 22:00 pršelo a tvořila se ledovka. S vypětím všech sil jsme to udržovali a jezdíme a solíme stále. Děláme co můžeme, lidé však musejí jezdit opatrně,“ řekl ve čtvrtek ráno dispečer šumperské správy silnic.

Ledovka se promění v náledí

V průběhu večera a noci budou srážky od jihu slábnout. Zároveň se bude významně oteplovat, riziko tvorby ledovky tak v regionech na jihozápadě Čech postupně pomine.

„Naopak v regionech na západě a především na severu území bude trvale pršet po většinu noci, teploty se budou pohybovat stále kolem 0 stupňů Celsia, na promrzlém povrchu tak déšť bude trvale namrzat. Riziko tvorby ledovky v těchto oblastech poleví až ve čtvrtek dopoledne, kdy budou srážky přecházet opět do sněžení,“ uvedl ČHMÚ.

Ve čtvrtek bude přes Česko směrem k jihovýchodu postupovat pásmo sněžení. Současně se razantně ochladí. Mokré povrchy začnou namrzat a postupně se bude vytvářet náledí nebo zmrazky, varuje ČHMÚ.