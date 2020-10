Sporťák vyletěl z dálnice, řidič zemřel. Policie hledá svědky nehody

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti na neznámého pachatele,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Nehoda se stala v sobotu 4. října v 16.43 hodin na 94. kilometru dálnice D5 ve směru z Plzně na Rozvadov za sjezdem na Nýřany.



„Osobní vozidlo značky Audi R8, červené barvy, z dosud přesně nezjištěných příčin vyjelo ve vysoké rychlosti z levého jízdního pruhu vpravo mimo těleso dálnice do travnatého a zalesněného pásu. Auto se několikrát otočilo kolem své osy a zůstalo ležet na střeše,“ popsala tragickou nehodu mluvčí.

Záchranáři vážně zraněného čtyřiatřicetiletého řidiče převezli do plzeňské nemocnice. Tam později zemřel.

Co bylo příčinou nehody, zatím policisté nevědí. „Žádáme všechny občany, kteří by mohli podat jakékoli informace k této nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, dálniční oddělení Ostrov u Stříbra (974 337 501) nebo linku 158,“ žádá mluvčí.

Zároveň se policisté obracejí s žádostí o pomoc na řidiče, kteří mají ve vozidlech palubní kamery a projížděli místem dopravní nehody v uvedenou dobu, nebo viděli vozidlo jet v době před dopravní nehodou, aby rovněž kontaktovali policisty.