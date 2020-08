Na dálnici havarovala cisterna s kyselinou, řidič se nevěnoval jízdě

Nehoda se stala krátce před třetí hodinou odpoledne na 87. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov.

Třiapadesátiletý řidič převážel v cisterně 23 tun kyseliny dusičné. „S největší pravděpodobností se nevěnoval řízení a najel do pravých svodidel, zhruba 150 metrů jich zdemoloval,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Poté se souprava zastavila v silničním příkopu.

„Naštěstí se poškodil pouze svrchní plášť cisterny a k úniku kyseliny dusičné nedošlo,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Z tahače ale unikala do kanalizace a dále do Lučního potoka nafta, hasiči proto umístili do vody norné stěny. Zároveň o tom informovali odbor životního prostředí.

Nehoda se obešla bez zranění a požití alkoholických nápojů u řidiče vyloučila dechová zkouška.

Nehoda zastavila provoz vozidel v pravém jízdním pruhu, s opatrností se mohlo projíždět levým pruhem. Po dobu vyprošťování vozidla a úklidu vozovky, zhruba na třicet minut, byla dálnice v místě kolize uzavřena úplně.