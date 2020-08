Sanitku pod svahem spatřil muž ve zpětném zrcátku, šofér byl v bezvědomí

Nehoda se stala v úterý na silnici mezi obcemi Soběsuky a Neurazy na Plzeňsku. Bylo krátce po dešti a Josef Šiler se vracel z práce. Pravotočivou zatáčku u Neuraz dobře zná. Podle něj nevypadá vůbec krutě, ale zrádná je. A pokud někdo při jejím projíždění trochu šlápne na plyn, průšvih je na obzoru.

Šiler zatáčku, kde sanitka havarovala, bez problémů projel a havarovaného auta si nevšiml. Stejně jako dva šoféři před ním. Sanitka totiž ležela na boku zhruba pět metrů pod svahem.

„Všiml jsem si ale čerstvých stop po smyku končících na krajnici. Nedalo mi to a podíval jsem se do zpětného zrcátka. Sanita ještě svítila,“ vzpomíná šofér, který zastavil u nehody jako první. Zhruba dvě stě metrů couval zpátky a spěchal na pomoc.

V sanitce spatřil zaklíněného řidiče v bezvědomí a druhého muže, který komunikoval a vypadal v pořádku. Šiler okamžitě přes aplikaci Záchranka volal o pomoc. S operátorkou na tísňové lince pak řešil, jak zraněného zajistit.

Za chvíli u nehody zastavil německý řidič a oba svědci se snažili otevřít dveře a řidiče z auta vytáhnout. „Ale nešlo to. Řidič byl chlap jako hora a nohy měl zaklíněné pod volantem. Mluvili jsme na něj a po chvíli se probral,“ popsal akci.

Do čtyř minut od nahlášení nehody přijeli záchranáři, hasiči a o minutu později přistával záchranářský vrtulník. Nepomučtí hasiči vyřízli v sanitce čelní sklo a šoféra z auta vyprostili.

„Byl to fofr, skvělá práce složek IZS. Před necelým rokem jsem si aplikaci Záchranka nainstaloval do mobilu a je to skvělá věc. Díky tomu na dispečinku měli moji přesnou polohu. Navíc mi skvěle radili, co mám dělat,“ chválí instruktor motoškoly z Klatov, který aplikaci použil už podruhé. Poprvé na závodech ve Chlístově, kdy spolu s ostatními 25 minut masíroval srdce motorkáři, který měl zástavu.

Na otázku, zda se mu po zásahu u dopravní nehody rozklepaly nohy, odpověděl: „Moje máma je dětská psycholožka. Dost často jsme se o takových věcech bavili a vím, že nejdůležitější je být hlavně v klidu a zachovat chladnou hlavu. A tím se řídím,“ uzavřel muž.

Šofér sanitky skončil ve Fakultní nemocnici v Plzni s pohmožděninami hrudníku a břicha. Převážený sedmdesátiletý pacient vyvázl z karambolu bez zranění, po ošetření ho jiná převozová sanitka dovezla domů.

Letečtí záchranáři na své facebookové stránce děkovali nejen kolegům z pozemních posádek a hasičům, ale i Josefu Šilerovi. I díky němu mohl být pacient v krátké době vyšetřen v nemocnici.

Podle policie byl příčinou nehody styl jízdy. Devětatřicetiletý řidič sanitky jel od Neuraz směrem na Soběsuky. „Nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu pozemní komunikace, přejel do protisměru a havaroval mimo komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Dechovou zkoušku měl šofér negativní a škodu policisté vyčíslili na padesát tisíc korun. Nehodu uzavřeli udělením blokové pokuty.