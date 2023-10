D5 ve směru na Prahu blokuje nehoda dvou kamionů, dva lidé se zranili

Záchranáři na místě ošetřili dva zraněné. „Muž narozený v roce 1995 utrpěl lehčí zranění a sanitka ho převezla do Stodské nemocnice. Druhý muž ve věku kolem 59 let má středně těžké zranění a záchranáři ho odvezli na akutní příjem do lochotínské části Fakultní nemocnice Plzeň,“ vyjmenovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Na místě zasahují i hasiči. Z kamionů uniklo větší množství nafty. „Provádíme likvidaci většího množství nafty rozježděné na dálnici,“ řekl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Přestože jsme vyčistili levý pruh, zůstává dálnice uzavřena. Odjet mohla vozidla, která zůstala ´uvězněna´ v uzavírce. Dokud nebude komunikace řádně uklizena, zůstane provoz uzavřen. Odhad je do osmi až devíti hodin večer,“ upozornil Poncar.

Příčinou nehody se zabývají dopravní policisté.

