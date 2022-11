Cizinec v protisměru smetl auto, v něm se vážně zranil policejní psovod

Letecká záchranná služba přepravila do nemocnice policejního psovoda, do jehož vozidla u Bezděkova na Tachovsku narazila dodávka. Její řidič nezvládl řízení a v zatáčce vyjel do protisměru.