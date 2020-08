Na Plzeňsku vzniká nový historický film, připomene řádění Braniborů

„Snímek se odehrává v roce 1278 po smrti panovníka Přemysla Otakara II. Jde tedy o období Braniborů v Čechách,“ říká režisér Leoš Kastner. Po smrti krále se k vládě dostal jeho synovec a věrný přívrženec Ota Braniborský. Ten se po osudné bitvě na Moravském poli stal poručníkem jeho nezletilého syna Václava II.

Otova poručnická vláda v Čechách je označována jako „zlá léta“, protože během ní došlo k naprostému rozvratu země. Ota navíc uvěznil Václava II. ve svých hradech v Německu. Až v roce 1283 ho čeští šlechtici od Oty vykoupili a braniborský markrabě z Čech odtáhl.

Ve středu dění filmu je Oldřich ze Sukořína. „Jde o syna Držka z Roupova. To byl první zaznamenaný šlechtic roupovského panství. Měl syny Vladimíra a Oldřicha. Druhý jmenovaný, hlavní postava našeho filmu, je také historickou osobností, ale jeho osud a charakter jsou smyšlené,“ vysvětluje režisér.

V jeho pojetí se Oldřich vrací na Plzeňsko po sedmi letech, kdy bojoval proti muslimům během deváté křížové výpravy. Po návratu domů zjišťuje, že Braniboři i česká šlechta plundrují českou zem.

Jednou z takových tragických událostí, které se v té době staly, bylo i vypálení kláštera Chotěšov. K přepadení se na straně obránců připlete i Oldřich. „Zachrání odtud dívku, do níž je zamilovaný. Společně s ní uteče na Sukořín, jehož okolí je opředeno pověstmi o divoženkách či nikdy nevysychajícím jezeru. Usídlí se u Knížské skály poblíž Řenče. Zde žijí přeživší vesničané, které sem dohnalo plenění. Utábořili se zde a vytvořili tady lesní život,“ vypráví Kastner.

Hlavní hrdina se stává vůdcem vyhnanců a připomíná tak postavu psance známou z anglických legend Robina Hooda.

Jinak je ale příběh zcela zaměřen na region Plzeň-jih. „Přeštice, Chotěšov, Roupov. Vše je spjato s tímto krajem, s regionem. Natáčení se plánuje, kromě Sukořína, tedy lokality Knížská skála, také v okolí Roupova, na tvrzi Malešov nebo na Curii Vítkov. Tam by měly vzniknout scény z venkovského života,“ informuje.

Na to, aby film byl historicky co nejvěrnější, má režisér několik odborníků. „O kostýmy a bojovou choreografii se stará vedoucí skupiny historického šermu Invictum Vojtěch Vrobel. Michal Tejček, odborník na regionální památky, mi zase poradil, jak ve středověku vypadal přeštický kostel i jaký byl vzhled hradu Roupov. K vykreslení atmosféry doby mi pak pomohl Josef Žemlička, autor několika knih o Přemyslovcích. Ten patří k největším odborníkům na tento panovnický rod,“ doplňuje autor.

Tomu se do hlavní role podařilo získat herce Jakuba Chromečka. Ten je známý například z televizního seriálu Horákovi nebo z pražského Divadla Pod Palmovkou.

„Je to charismatický typ, který jsem přesně potřeboval. Oslovil jsem jej a vyšlo to. Je to zatím náš jediný profesionální herec. Zbytek obsazení jsem našel v mém předchozím filmu Trash Town,“ prozrazuje režisér.

Jeho minulý snímek vznikal rovněž v plzeňském regionu a odehrával se v postapokalyptické budoucnosti. Novinka se sice odehrává před stovkami let, přesto obě díla něco propojuje.

Příběh je zaměřen na jižní Plzeňsko

„Já nechci středověk dělat jako postapo. Představa, že tato historická doba byla špinavá, je hollywoodské klišé. Ve skutečnosti lidé tehdy nosili barevné šaty, myli se a i jinak o sebe dbali. Byli to například i výborní řemeslníci. Třinácté století byla doba zakládání měst. Nicméně svým způsobem reálie obou filmů podobné jsou. Jde o vykreslení doby, kdy vládla v podstatě tyranie,“ sděluje Leoš Kastner.

Toho odjakživa lákala spíše temnější témata. Paradoxně jedno takové je teď aktuální i v naší realitě. „Když jsem dělal Thrash Town, ještě žádný covid neexistoval. Pár lidí mě teď označilo za vizionáře, který příchod epidemie předpověděl. Ovšem mě vždycky podobné věci přitahovaly. Byl to jeden z mých koníčků dávno před tím, než jsem se o koronaviru dozvěděl,“ dodává s úsměvem.

Pandemie paradoxně ovlivnila i jeho natáčení. „Měli jsme na začátku dubna filmovat na Curii Vítkov, pak přišla opatření. Byl jsem nejprve naštvaný, že nám to zhatilo plány. Tři měsíce příprav a všechno jsme museli zrušit. Nakonec jsem byl ale rád. Natáčení v červnu vyšlo mnohem lépe, než kdyby bylo původně. V té době jsem se stihl dovzdělat, načetl knížky, udělal vizuální podobu. Na dobových reáliích si dost zakládám. Gotický kostel v Přešticích byl pod dnešním kostelem. Byl ve tvaru Z, což je netypické,“ podotýká.

V současnosti vzniká promo film. „Připravujeme se na kampaň na Startovači. Řekl jsem si, že s financováním je nejlepší hledat pomoc u fanoušků. Je to teď ve fázi příprav. Pokud se vyberou peníze, samotné natáčení je naplánované na příští jaro,“ říká Kastner.