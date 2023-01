Místo sexu v sauně ho zbili a okradli, nahý pak lupiče pronásledoval

Sexuchtivý osmatřicetiletý muž se přes sociální síť seznámil s o pět let mladší ženou a domluvili se, že spolu prožijí intimní chvilky. Minulé úterý se ve čtyři hodiny ráno sešli v privátní sauně v Plzni na Roudné.

Zatímco muž se těšil na sexuální hrátky, žena s ním měla úplně jiné plány. „Muže rozptylovala a v nestřežený okamžik poslala zprávu svým komplicům, aby k sauně přišli,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Když se za dveřmi pronajaté místnosti začaly ozývat zvuky, žena poprosila muže, aby se šel podívat, co se tam děje. I když byl úplně nahý, dveře otevřel. Za nimi stál ale její komplic, který naháče okamžitě začal mlátit tonfou. Když se muž začal bránit, přišel bijci na pomoc druhý komplic.

Vzali mu vše včetně oblečení

Žena zatím sebrala svému klientovi vše, co měl při sobě. Peníze, peněženku, mobil, parfém i oblečení. Všichni tři pak ze sauny utekli.

Okradený muž se ale nechtěl jen tak vzdát. „Poškozený se je snažil dohonit, a to i přesto, že byl stále bez oděvu,“ popsala další sled událostí Brožová.

Protože se trojice rozdělila, pronásledoval jen jednoho z útočníků, který běžel směrem na Lochotín. Tam za ním vběhl do jednoho z domů.

Naháč ale vzbudil značný rozruch mezi náhodnými svědky, kteří na něj přivolali policisty. Hlídce pak muž vysvětlil, co se stalo, a po lustraci strážci zákona čtyřiatřicetiletého pronásledovaného provinilce zadrželi. Záhy se jim podařilo vypátrat i zbylé dva pachatele - ženu a dvaatřicetiletého muže. Všichni tři pak skončili v policejní cele s obviněním z loupeže ve formě spolupachatelství.

„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soud návrh akceptoval, ženu a staršího z mužů poslal do vazby. Mladší obviněný byl rovnou dodán do výkonu trestu odnětí svobody pro dřívější majetkovou trestnou činnost,“ uzavřela mluvčí.