Ženicha zmlátili krajané, že je nepozval na svatbu. U soudu dostali podmínky

Bratry z Rumunska, kteří prohlásili vinu, potrestal trestní senát Okresního soudu Plzeň-jih tříletými podmíněnými tresty s nejdelší možnou zkušební dobou pěti let. Na rozdíl od původního návrhu státní zástupkyně soud nezpřísnil podmínečné odsouzení nařízením dohledu probačních úředníků. Oba odsouzení však musejí zaplatit také peněžité tresty po 15 tisících korunách.

„Rozsudek je pravomocný,“ uvedl předseda senátu Jiří Žižka. Obžalovaným z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví hrozily až desetileté tresty.

„Jen náhodou nedošlo k poranění, která by poškozeného ohrozila na životě,“ uvedla v obžalobě po výčtu vyražených a zlomených zubů a dalších zranění státní zástupkyně Taťana Ulčová.

Strkanice a pak pěstí do obličeje

Bratři původně popíjeli v Plzni, když jim známý poslal adresu do Mokroušů, kde slavili svatební hosté. Nikým nezváni tam přijeli taxíkem.

„Ještě než přijeli, nadávali mi po telefonu, proč jsem je nepozval. Říkal jsem jim, že končíme, že jdu spát, že jsou agresivní,“ vypověděl zbitý muž loni v prosinci na policii.

Novomanžela bratři napadli před budovou, kde byla hostina. „Z restaurace vyšel poškozený s nějakými lidmi a začali jsme se hádat. Najednou tam bylo hodně lidí, začala strkanice, mela. I já jsem dal nějakou ránu pěstí, mlátilo se tam hodně lidí,“ popisoval v červnu u soudu obžalovaný Sasa Iasmin Marcu, který z konfliktu vyšel s probodnutou paží. Tu mu podle jeho slov lékaři sešili téměř 40 stehy.

Zbitý novomanžel policistům popisoval, že když za svatebčany nepozvaná dvojice dorazila, hned nastal konflikt. „Smáli se mi. Vyrazili na mě, ostatní je zastavili. Pak jsem dostal ránu do obličeje, to se mi zlomil nos. Nevím, kdo mě udeřil. Spadl jsem na zem a oni dva na mě dál útočili. Kryl jsem si rukama hlavně hlavu,“ popisoval policistům.

Před soudem to už ale nezopakoval. Vysvětloval to tím, že se snaží na vše zapomenout. Když vše líčil policistům, popisoval podle svého pozdějšího prohlášení i to, co mu řekli další svatební hosté.

„Slyšel jsem spoustu variant a nejsem si jistý, kdo mě napadl. Po ráně jsem ztratil vědomí. Probral jsem se pak v koupelně, někdo mi tam pomohl. Když jsem si chtěl omýt obličej a uviděl se v zrcadle, byl to šok. Nos byl k jedné straně, neměl jsem zuby,“ vysvětloval dříve u soudu ženich.

Ještě než začal případ projednávat soud, všichni tři se usmířili. Chyba prý byla na obou stranách. „Řekl jsem, že jsem jim ochoten odpustit, ale potřebuju, aby mi pomohli alespoň s uhrazením léčby chrupu,“ prohlásil ženich.

Padesát tisíc korun mu bratři dali v hotovosti, dalších 370 tisíc prý budou splácet. Zraněný podle svých slov časem dospěl k tomu, že konflikt nebyl náhodný. Ten, kdo lidem nepozvaným na svatbu rozeslal údaje o místě oslavy, podle něj asi měl zájem, „aby se to tam porvalo“.

Ženich nepozval na svatbu krajany, zmlátili ho (27. 6. 2022)