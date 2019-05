Plzeňský Majáles slaví třicet let, zahrají kapely Jelen i Kryštof

Majáles odstartuje už tuto sobotu v 11 hodin dopoledne tradičním průvodem, kterého se zúčastní kandidáti na Krále Majáles a jejich družiny, ale i doprovodné alegorické vozy, pojízdný trůn nebo třeba beer bike, bubeníci z kapely Groove Army a skupina Jelen.

Ta bude od Branky v Kopeckého sadech až do Lochotínského amfiteátru, kde se koná hlavní program majálesových oslav, průvod doprovázet svými skladbami.

„My už jsme podobné průvody v některých městech absolvovali, ale v Plzni ještě ne. Myslím, že to u vás bude ale dobrá jízda, protože v Plzni je vždy skvělá atmosféra a majálesový průvod je především o velkém veselí. Budeme intuitivně vybírat písničky z našeho repertoáru. Budeme se ptát lidí, co by chtěli zahrát, takže doufáme, že se nám to povede a všem se to bude líbit,“ nastínil zpěvák a kytarista Jindra Polák ze skupiny Jelen.

Návštěvníkům se brány amfiteátru otevřou třicet minut před polednem a až do pozdních nočních hodin pro ně bude připravený hudební a doprovodný program.

Letošní majálesové oslavy se navíc konají v Plzni již po třicáté. I proto je kulturní program studentských oslav velkolepě připraven.

Na třech scénách v rámci celého lochotínského areálu vystoupí sedmnáct hudebníků a kapel. Svůj prostor kromě profesionálních muzikantů dostane i vítěz přehlídky studentských skupin Kapeláž, která se uskutečnila začátkem měsíce v Plzeňském Prazdroji.

Celý hudební program bude už krátce po poledni otevírat zpěvák David Stypka, po němž bude následovat vystoupení zpěvačky Lenny. Ta bude hrát ze všech letošních majálesových oslav v republice jen právě v Plzni, na rozdíl od svých hudebních kolegů z akustické formace Jelen.

„Pro nás jsou tyto studentské festivaly vždy něčím jiným a novým. Obvykle je to jedna z prvních příležitostí, kdy se hraje venku. A všichni, my muzikanti i publikum, se těšíme na sezonu letních akcí, kterou asi většina z nás má hodně moc ráda. Na náš odpolední set jsme přizvali navíc zpěvačku Míšu Tučnou, s níž zahrajeme několik písniček z repertoáru Michala Tučného. Ty se objeví také na naší nové desce, která vyjde již příští měsíc a bude se jmenovat Půlnoční vlak Michala Tučného. Budou to cover-verze některých jeho písní, jako pocta tomuto legendárnímu zpěvákovi,“ doplnil Jindra Polák.

Hlavní hvězdou Majálesu bude skupina Kryštof

Hlavní pozornost bude na jednotlivých scénách patřit především kapele Kryštof, která se na festivalová pódia vrací po několika letech, Marku Ztracenému, jenž před dvěma měsíci získal cenu Zpěvák roku v rámci hudebních cen Žebřík a nebude chybět ani slovenský raper Majk Spirit.

Téměř po dvou měsících se plzeňskému publiku znovu představí také skupina Gaia Mesiah, která zahajovala letošní Žebřík.

„V DEPO2015 se nám hrálo skvěle. Otevírali jsme celý večer a pořádně jsme to rozstřelili. Byli jsme v půlce klubového turné, takže nadupaná pozitivní nálada plus perfektní publikum a silná aparatura. Byl to mazec, moc jsme si to užili a dle ohlasu fanoušků oni též. Na sobotním Majálesu se mohou návštěvníci těšit na rozhodně delší program, než který jsme měli na Žebříku. Tam jsme museli nekompromisně vybírat mezi písněmi, neboť vystoupení bylo přesně 30 minut. Teď to bude hodinová jízda, průřez naší tvorbou a samozřejmě pár věcí z nové desky Excellent Mistake,“ prozradila bubenice Michaela Moravcová, alias Misha M.

Tu společně s kapelou čeká doslova koncertně nabitý rok po českých a moravských festivalech, podzimní klubové turné a samozřejmě také přípravy na natáčení nového alba.