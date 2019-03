Hlavní kategorie Žebříku patří Ztracenému, Polákové a Monkey Business

Otvírákem pátečního slavnostního večera hudebních cen Žebřík, který se konal v plzeňském DEPO2015, byla crossoverová kapela Gaia Mesiah.

Kvartet v čele se zpěvačkou Markou Rybin udal rytmus celého programu a také ukázal, že i když vítězové hlavních kategorií Žebříku patří spíše do oblasti popu a funky – Marek Ztracený, Barbora Poláková, Monkey Business – tak i tvrdá rytmika, přesná basová linka, hrdelní zpěv a energický projev dokážou zaujmout širší publikum.

„Je to super! Na Žebříku jsme naposledy hráli asi tak před čtrnácti lety, tak je dobře, že jste tady,“ emočně pozdravila fanoušky v sále zpěvačka Marka Rybin.

Gaia Mesiah měli svůj úvodní třicetiminutový set opřený o výběr ze svých tří alb včetně tradiční stejnojmenné hitovky Gaia Mesiah, ale nechyběly ani songy z poslední combeckové desky Excellent Mistake, jako třeba In The Streets, nebo After Rainbows.

Hned po nich následovalo oficiální zahájení slavnostního večera a vyhlášení první kategorie Průser, v níž podle fanoušků zcela jasně dominoval Jaromír Soukup.

Moderátorská dvojice Jakub Kohák a Iva Pazderková opřela své průvodcovství večerem o situační humor a dokázala publikum tak trochu šponovat k vyhlašování nejlepších umělců loňského roku.

Těmi se nakonec stali, kromě již zmíněného tria, Kapitán Demo za videoklip Zlatíčka, skupina Lucie za skladbu Nejlepší kterou znám, zpěvák Tomáš Klus s albem Spolu, Marpo & Troublegang za nejlepší koncertní akci a jako objev loňského roku pak formace The Silver Spoons.

„Chtěl bych moc poděkovat fanouškům a všem lidem, kteří v anketě Žebřík hlasovali, a také městu Plzni a Plzeňskému kraji, bez jejichž finanční podpory by se Žebřík nemohl konat,“ vyjádřil své díky ředitel hudebních cen Jarda Hudec.

Celkově se předávalo 28 cen, jejichž tradičním autorem je sochař Václav Česák, včetně speciální ceny magazínu iREPORT, kterou tentokrát získal legendární bluesman a bigbeatový bard Vladimír Mišík. Ten se svojí kapelou také v pátek odehrál mimořádný koncert i přes své dlouhodobé zdravotní potíže.

Mezi největší taháky celého programu však patřila vystoupení Tomáše Kluse, skupiny Mydy Rabycad, kteří potvrdili, že jim větší koncertní sály svědčí více než malá klubová pódia. Na Žebříku hrála historicky vůbec poprvé kapela Divokej Bill. Nechyběla ani taneční složka v podobě speciální afterparty stage, kterou až do časných ranních hodin režíroval DJ Friky.