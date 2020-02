Obliba unikátní Luftovy zahrady roste, návštěvníci se dočkají zázemí

Historie Luftovy zahrady zahradu vybudovali v letech 1886-1909 manželé Vilém a Juliana Burgerovi, součástí už tehdy byly dva rybníky, kde chovali kapry

v roce 1912 ji ovdovělá Juliana Burgerová darovala synovci a právníkovi Vilému Luftovi, který místo začal komponovat jako svou soukromou rezidenční zahradu, vysadil zde exotické dřeviny, vyzdobil ji sochařskými díly Otokara Waltra, plánoval zde ještě postavit vilu, ale to mu stavební úřad zamítl

o osm let později ale zemřel, majetek připadl nejdříve dceři Heleně, později manželce Marii, ta ji v roce 1959 pod hrozbou vyvlastnění prodala státu

zahrada začala pustnout, v roce 1991 se stala majetkem města Plzně, obnova odstartovala o pět let později

v roce 2010 město Plzeň uvažovalo, že pozemek vymění se soukromou společností za část Papírenského parku na Slovanech, akci ale nakonec zastupitelé neodhlasovali