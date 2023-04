Myslel jsem, že ho nůž jenom škrábl, tvrdí mladík souzený za pobodání muže

„Nesouhlasím s popisem skutku ani právní kvalifikací,“ prohlásil v pondělí u Krajského soudu v Plzni mladík, který je stíhaný na svobodě. K činu odmítl vypovídat.

Podle státního zástupce bodnutím vyvrcholila 26. června série slovních a fyzických útoků mezi obžalovaným a poškozeným v Toužimi. K bodnutí došlo po posledním konfliktu nedaleko toužimské fary.

„Když se poškozený otočil zády, obžalovaný se rozběhl a bodl jej nožem silou větší intenzity do levého boku pod lopatku,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

„Všechno kvůli přítelkyni pobodaného“

Nůž pronikl do pohrudniční dutiny. Poranil mimo jiné levou plíci, která zkolabovala, a také naštípl žebro. Podle státního zástupce nedošlo jen náhodou k poranění srdce a velkých cév, což by mohlo vést ke smrti vykrvácením. „Obviněný musel vědět, že může poškozenému takový následek způsobit,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

Když krátce po činu soudce rozhodoval, zda obviněného pošle do vazby, mladý muž začal vyprávět příběh, ve kterém hrála důležitou roli přítelkyně pobodaného. Ta mu podle jeho slov už dříve vzala mobil.

„Policie mi pak telefon přivezla domů. Kamarádovi té paní (přítelkyni pobodaného, pozn. red.) jsem půjčil 400 korun. On mi peníze asi před dvěma týdny vrátil. Jenže ona chvíli po tom přilítla a začala řvát, že chce nazpět peníze. Nechápal jsem a šel pryč. Ona mě doběhla a řvala dál, ať jí dám hulení nebo 400 korun. Hulákala na mě, že jsem ji okradl,“ četla soudkyně výpověď obžalovaného z loňského 28. června.

Podle jeho výpovědi předcházel pobodání opět konflikt se stejnou ženou. „Šel jsem na koupák. Ta paní na mě vyběhla a začala mě mlátit. Nazvala mě zlodějem a sprostě mi nadávala. Chytil jsem ji za ruce a řekl jsem, ať se uklidní. Do toho přišel její přítel a začal mi dávat rány do hlavy. Kousek od místa je kamera, tak jsem k ní běžel. I tam se do mě pustil. Řekl jsem jim, ať jdou pryč,“ prohlásil stíhaný dva dny po činu.

„Kdybych věděl, že padl, nenechal bych ho vykrvácet“

Sám chtěl podle svých slov místo opustit, vydal se proto do úzké uličky pod farou. Podle jeho verze šel poškozený za ním a následně došlo k dalšímu konfliktu. Při prověrce s policisty na místě činu poškozený přiznal, že právě tam obžalovaného udeřil.

„Dal jsem mu facku, takhle jsem do něj bouchnul. Pak jsem se otočil. Myslel jsem, že odejde. Ucítil jsem ale, že mě bodl do zad pod lopatku. Říkám mu: Co děláš, ty blbe. Utíkal jsem před ním. Pak jsem upadl. Objevili se u mě lidi, vzali mě na zahradu a tam mi poskytli první pomoc,“ popisoval pobodaný na policejním videu čtyři měsíce po činu.

Když to samé dělali policisté s obžalovaným, ten jim tvrdil, že mu poškozený v uličce držel nůž u břicha. „Píchalo mě to. Řekl jsem: Kámo, vykašli se na to! On si nůž přehodil do druhé ruky. Já ho za tu ruku chytil. Nůž se mu nějak otočil. Pak se chytil za bok. Myslel jsem, že ho nůž škrábl. On začal couvat, pak utíkal. Nůž mi nějak zůstal v ruce. Nevěděl jsem co s ním. Udělal jsem kravinu, strčil jsem ho do rukávu. Šel jsem na policii. Cestou mě zase napadla ta ženská. Skočila na mě. Ještě když jsem přecházel silnici, visela mi kolem krku. Až pak jsem ji setřásl. Nůž jsem někde cestou odhodil do křoví,“ popisoval loni v říjnu policistům do kamery.

Prý až později se dozvěděl, že zraněný zkolaboval. „Kdybych věděl, že padl, nenechal bych ho vykrvácet. Hledal bych pomoc,“ prohlásil v říjnu obviněný při prověrce na místě pobodání.

Soud pokračuje výslechy svědků.