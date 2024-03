Nový objekt u Košuteckého jezírka chtějí začít stavět ještě letos

Mluvčí městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Vejvodová řekla, že úřad nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předcházející vedení městského obvodu mělo pro využití místa jiný projekt, který počítal se vznikem relaxačního prostoru s kavárnou i fontánou a vycházel z projednání záměru s veřejností. Současné vedení původní plán v loňském roce změnilo. Hlavními argumenty byla cena odhadovaná na necelých 50 milionů za stavbu dříve plánovaného objektu a možnost nyní získat dotaci od státu určenou na podporu dětských skupin.

„Na stavbu máme vyhrazeno více než 40 milionů korun, jde o naši největší investiční akci. Velkou část nákladů ovšem chceme získat zpět s pomocí dotačního titulu z Národního fondu obnovy,“ uvedla Andrea Šlechtová z úřadu městského obvodu. Tvrdí, že dotace může být až 25 milionů korun.

Místostarosta městského obvodu Miroslav Šuma z ANO nový záměr považuje za kompromis k původně zamýšlenému projektu, který podle něho zahrnoval pouze občerstvení. „Takhle jsme jej posunuli dál. Prostory dětské skupiny a občerstvení budou samozřejmě stavebně oddělené,“ vysvětlil.

Stále se neví, kdo bude zařízení provozovat

Představitelé opozičních stran, které byly v minulém vedení obvodu, mají k novému projektu výhrady. Zdůrazňují, že původní záměr vznikl i na základě projednání s veřejností. Stále se podle nich neví, kdo bude zařízení pro dětskou skupinu provozovat, a pro dětské skupiny je prý možné využít jiné prostory.

Opozici se nezamlouvá, že obvod už letos v lednu navyšoval výdaje na akci o sedm milionů korun. Tím se odhadovaná cena přibližuje k předpokládaným výdajům na původní záměr.

„Ještě se nic nestalo a už se na to dávají další miliony. Takže nevíme, kolik to skutečně bude stát a jestli dotaci doopravdy dostaneme, přestože to asi je pravděpodobné,“ reagovala Ilona Jehličková z TOP 09. Ta považuje za problém, že není jasné, kdo provoz dětské skupiny zajistí. „Bylo doporučeno, aby to dostala na starost jedna mateřská škola, ale té Česká školní inspekce nedoporučila, aby se do toho pouštěla,“ sdělila.

Je přesvědčená, že původní projekt byl lepší. „Byl připravený a pro lokalitu Košuteckého jezírka měl význam. Pro dětskou skupinu bych hledala jiné místo,“ konstatovala. Místostarosta Miroslav Šuma řekl, že zástupci koalice ještě diskutují o tom, kdo bude dětskou skupinu provozovat.

Původně měl městský obvod na stavbu vyhrazených 37 milionů korun. Po dokončení projektové dokumentace byla cena odhadnutá na téměř 44 milionů. Proto bylo nutné na konci ledna zvýšit plánovanou částku v rozpočtu o sedm milionů.