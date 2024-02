Plzeň chce velkou sportovní halu, začít stavět by se mohla už příští rok

Cena se zatím odhaduje na zhruba 400 milionů korun a město se pokusí na stavbu získat státní dotaci. Pokud bude příprava projektu pokračovat bez problémů, mohla by samotná stavba začít v příštím roce a trvat potom necelé dva roky.

„V tuto chvíli je vybraný zhotovitel projektu. Probíhají takzvané výrobní výbory, kterých se účastní představitelé několika sportovních klubů. Podílí se na tom například zástupce házenkářského oddílu nebo i předseda futsalového svazu. Baví se o nárocích, které souvisejí s jejich soutěžemi,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Odhaduje, že do 18 měsíců by mohlo být hotové územní a stavební řízení. „Pak by se hledaly peníze a prověřovaly dotační tituly, které by bylo možné využít,“ popsal. Podle primátora se už podařilo dohodnout se zástupci ZČU řešení příjezdové cesty pro záchranáře.

Výstavba by mohla probíhat v letech 2025 a 2026

Veronika Vítová z odboru správy infrastruktury magistrátu uvedla, že by se výstavba mohla odehrát v letech 2025 a 2026. „Už v příštím roce se snad na vybraném místě kopne do země, pokud nenarazíme na nějaké trable při zpracování projektové dokumentace, při projednávání s úřady a podaří se nám v soutěži vybrat zhotovitele,“ konstatovala. Samotná stavba může trvat přibližně rok a půl.

Opoziční zastupitelé v případě záměru postavit novou velkou sportovní halu vedení města vyčítají, že neuspořádalo na tak významnou stavbu architektonickou soutěž. Připomínali, že například na záměr postavit nový plavecký bazén u univerzitního areálu město v minulém volebním období architektonickou soutěž vyhlásilo. „Pro mě je velké zklamání, že vedení města rezignovalo na jakýkoliv pokus o architektonizaci toho procesu, protože to je jedna z budoucích velkých staveb, které město za nemalé peníze bude pořizovat,“ prohlásil Michal Vozobule z TOP 09, když byla zastupitelům představena hmotová studie stavby.

Uvedl, že je také otázka, jestli tak velké město, jako je Plzeň, nepotřebuje větší halu, než je ta plánovaná pro 2,5 tisíce diváků. „V menších městech v republice mají ty haly variabilnější a dokážou je dostat na tři, tři a půl tisíce, protože třeba pro mezinárodní soutěže je to lepší varianta,“ upozornil.

Primátor architektonickou soutěž v případě haly od počátku odmítal. „Jde o to, zda vymýšlet vymyšlené. Neměli bychom tam dělat architektonický zázrak. Je to věc, která je v Evropě už stokrát vymyšlená,“ reagoval.

Navržená kapacita podle něj vychází z dohody se sportovními kluby, které budou halu využívat, a pokud by prý byla kapacita větší, pak by bylo nutné postavit budovu zhruba o čtyři metry vyšší. „Třiapůltisícová hala by tady měla využití asi tak jednou za čtyři roky při něčem zcela mimořádném,“ konstatoval s tím, že náklady na halu s vyšší kapacitou by vzrostly zhruba o 250 milionů.