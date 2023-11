Veřejné kluziště na Slovanech rozjíždí provoz, bude hostit i zábavné akce

„Ve čtvrtek pršelo a chvíli to vypadalo, že budeme slavnostně otevírat spíš bazén, ale nakonec vše klaplo,“ žertoval při slavnostním pátečním otevření starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner.

„Srdečně zvu všechny milovníky bruslení, aby si přišli užít novou aktivitu pod širým nebem, která dosud v Plzni chyběla. Několik posledních let počasí zimním radovánkám příliš nepřálo a rybníky nezamrzly tak, aby bylo bruslení na nich bezpečné,“ konstatoval.

Kluziště se v sobotu otevřelo ve zkušebním provozu, v plném provozu bude od pátku 1. prosince. Vstupné je 50 korun a děti do výšky 120 centimetrů mohou na led zadarmo. Brusle a hrazdičky pro nejmenší je možné si zapůjčit na místě. Na místě je také možné nechat si brusle nabrousit a k dispozici bude i stánek s občerstvením.

Bruslení pro veřejnost bude od pondělí do pátku v jedenapůlhodinových blocích od 13 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin opět v blocích po 1,5 hodině s tím, že v časech od 9 do 10.30 a od 13 do 14.30 hodin bude kluziště vyhrazeno pro děti a rodiče s hokejkami.

Celou plochu bude také možné si zarezervovat za tisíc korun na hodinu na webu Škoda sport parku. Doba vyhrazená pro komerční účely je stanovena od pondělí do neděle mezi 8. a 9. hodinou ráno a mezi 19. a 21. hodinou večer, v pracovní dny také od 11.45 do 12.45 hodin.

Obvod chystá na ledové ploše pro veřejnost také zábavní akce. „První budou Čerti na ledě už 5. prosince a dvakrát - 3. a 17. prosince - si návštěvníci užijí Adventní překvapení na ledě se Sněhoskřítky,“ zve slovanská místostarostka Eva Trůková.

Kluziště má být v provozu tři měsíce, náklady jsou odhadovány na dva miliony korun. Významně přispělo město Plzeň a sponzoři. V pondělí byl jeho provoz kvůli závadě na chladícím zařízení přerušen.