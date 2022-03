Řidiči vypadla z vozíku nádrž s naftou, téměř 2 tisíce litrů vyteklo

Nehoda se stala minulý pátek kolem půl čtvrté odpoledne. Podle policie řidič jel od Plánice na Klatovy.

„Za vozidlem značky Huyndai měl připojený přívěs, kde měl umístěnou plastovou nádrž s 1925 litry motorové nafty,“ upozornila policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Problém nastal v obci Myslovice. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřipoutaná nádrž spadla z přívěsu a nafta z ní začala vytékat na silnici a do kanalizace.

„Nafta se dostala do vodoteče Domažlického potoku, dále do požární nádrže v Myslovicích a voda ji unášela až do rybníku za Myslovicemi v lokalitě U Cihelny,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Šofér pak prázdnou nádrž dal zpět na přívěs, nehodu neohlásil a odjel pryč.

Policisté, kteří byli o události informováni o tři hodiny později, začali po řidiči okamžitě pátrat. A byli úspěšní. „Jednalo se o třiatřicetiletého muže z obce na Kolinecku,“ dodala Ladmanová.

Při šetření nehody policisté zjistili, že nafta začala téct z nádrže už 1300 metrů před jejím pádem a znečištění bylo v délce 600 metrů od nehody.

Hasiči následky ekologické havárie likvidují pomocí sorbentu. „Nasadili jsme více než 80 pytlů sorbentu na zachycování ropných látek z vodní hladiny a velké množství sorpčních rohoží,“ doplnil Poncar s tím, že následky odstraňovali od pátku po celý víkend a pokračují ještě dnes.

„Snažíme se zamezit úniku nafty dále po toku Domažlického potoka. Postupně sbíráme sorbent z vodní hladiny a vyměňujeme nasáklé sorpční rohože,“ popsal úklid Poncar.

Znečištění se drží z velké části pod hladinou rybníku, který je ale zamrzlý, což práci hasičům značně komplikuje.

Hasiči spolupracují s příslušným odborem životního prostředí. Případ prověřují policisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Policisté nehodu nadále šetří a zjišťují, zda se řidič nedopustil dalšího přestupku.