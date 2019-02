Cizinci podváděli v kasinu, karty snímala kamera. Soud jim dal podmínky

Státní zástupce i odsouzení si ponechali lhůty pro odvolání.

Pětatřicetiletý Aleksandra Megrelidze vyvázl s dvouletým trestem a tříletou zkušební dobou. O rok mladší Vaxtanga Saralidze, který byl podle závěru soudce Miroslava Vajganta hlavní postavou akce, dostal tříletý trest s pětiletou zkušební dobou.

Oba dva čeká vyhoštění na pět let z České republiky. Za podvod jim hrozilo až pět let vězení.

Advokát Saralidze požadoval pro svého klienta zproštění viny. „Nemůžete uznat někoho vinným na základě pochybných důkazů. Není jediný přímý důkaz, nejsou ani nepřímé důkazy tvořící řetězec,“ upozornil advokát Pavel Hanuš. S tím souhlasil i advokát druhého obžalovaného.

„Saralidze měl v upraveném oblečení mobilní telefon s funkční kamerou. Snímala karty, které rozdával krupiér. Záběry byly odesílány blíže neurčené osobě, která dávala zpětně obviněným pokyny přes mobilní telefony do mikronaslouchadel. Ty měli obvinění ve zvukovodech uší. Měli informace, na jakou hru vsadit, jak hrát,“ popsal státní zástupce Ondřej Wendler.

Cizinci vše vytrvale popírali. „Měli jsme jen štěstí. Vyhráli jsme třikrát, přišla velká kombinace. To je všechno,“ tvrdili Gruzínci před soudem.

Kromě zabavených mobilních telefonů a sluchátek bylo důkazem i oblečení. Saralidze měl při hře vestu se speciální kapsou přesně pro použitý mobilní telefon. V kapse byl malý otvor, který se přesně kryl s místem objektivu kamery vloženého telefonu.

V mobilu experti našli aktivovanou speciální aplikaci na odesílání záběrů zaznamenaných karet. „Pokud by se chtěli hrou bavit, nepotřebovali by zařízení, které by něco takového umožňovalo,“ odůvodnil soudce Vajgant.

Advokáti se ještě dnes snažili soudce přesvědčit, že mobil v kapse obžalovaných by při pokeru k ničemu, protože by kvůli způsobu rozdávání stejně nedokázal zaznamenal lícové strany karet.

Na podezřelé rychlé vyhrávání velkých částek touhle dvojicí upozornila ostraha kasina jeho šéfy. Ti pak odvedli oba cizince od stolu do speciální místnosti a zastavili výplatu peněz.

„Když hráč prohrává, je to podle kasina správné. Když vyhrává, je hned podezřelým,“ odmítali obžalobu souzení.

Mírnější trest pro Megrelidze soudce zdůvodnil i tím, že se pokusu o podvod účastnil jen okrajově. „Buď rozptyloval pozornost okolí, nebo se učil, jak podvod provádět,“ řekl soudce.

Oba cizince dnes také propustil z vazby. S tím souhlasil i státní zástupce. „Nesmíte bez vědomí soudu opustit území České republiky, jinak budete mít problémy,“ upozornil soudce.