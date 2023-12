Březnový návrat legend. Kapely Citron a Metalinda spojí v Plzni své síly

Skupiny vyrážejí na turné s příznačným názvem Síla návratu. „V médiích se před nedávnem objevily šumy, že Citron koncem roku končí. Není to tak, naopak. Kapela příští rok vyráží v plné síle na turné. Do aktuální sestavy navíc přibírá bývalé členy Jaroslava Bartoně a Václava Vlasáka. Návštěvníci koncertů si tak budou moci poslechnout klasické skladby v původním provedení,“ uvedl za pořadatele akce Jiří Daron.

To, že se sestava dala znovu dohromady, těší i Radima Pařízka mladšího, který po zesnulém otci převzal roli kapelníka Citronu. „Jsem rád, že jsme si v kapele vše vyříkali a můžeme jít zase dál. Těší mě, že můžeme pokračovat v odkazu Citronu, který byl neoddělitelnou součástí mého táty. Vážím si toho, že s kapelou znovu vystoupí Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, kteří jsou jeho neoddělitelnou součástí. Na koncertech nebudou chybět starší ani nové hity a vzpomeneme na celou historii kapely a její členy,“ řekl Pařízek.

„Těšíme se na společné chvíle s Metalindou a Lorettou, se kterými podpoříme československého ducha z minulých turné a jistě nabídneme fanouškům jedinečný koncertní zážitek,“ doplnil.

K návratu pomohla i nostalgie

Hlasem Citronu bude opět zpěvák Láďa Křížek. „Chtěl bych vyjádřit vděk Jardovi a Vaškovi za to, že jedou s námi. Jsem šťastný, že těch deset koncertů, které spolu pojedeme, bude zase ten zemitý Citron, na který jsem byl před třiceti čtyřiceti lety zvyklý. Samozřejmě, že jsem byl moc rád za novou tvorbu, díky které jsme s Radimem Pařízkem například v Rebélii rebelů dokázali, že společné psaní písní má pořád tu sílu. Bylo to odvážné a s celou partou se nám to povedlo. Zároveň ale cítím radost z toho, že si budu moci ještě vnitřně zavzpomínat na tu úžasnou dlouhou minulost, o čemž se mi už ani nesnilo. Fanoušci budou mít jedinečnou možnost si na jednom místě poslechnout to nejlepší ze staré tvorby i z toho, co vzniklo nového,“ svěřil se Křížek.

„Když za mnou Jirka Daron s Radimem přišli a oslovili mě na hostování, nejprve jsem váhal. Ale musím prozradit, že v rozhodování pak určitou roli hrála nostalgie. Uvědomil jsem si, že už máme nějaké roky a možná je to naposledy, co si můžeme společně zahrát. Nakonec jsem na to kývnul,“ uvedl Jaroslav Bartoň.

To, že na tomhle unikátním turné nebude chybět slovenská kapela Metalinda, není žádná náhoda. „Citron je pro mě kapela, která začala éru heavy metalu v Československu. Nejdříve rock a potom heavy metal a jeho energie mě pohltily úplně celého. Mělo to za následek vznik Metalindy v roce 1985. Vydali jsme 1. LP Metalinda, asi sedmkrát po sobě jsme vyhráli písničkový pořad Triangl a postoupili na nejvyšší stupínek a vyhráli Zlatý triangl,“ vypráví kapelník a kytarista Metalindy Peter Sámel.

Díky tomu dostala kapela možnost celý koncert odvysílat v televizi, kde se členové kapely potkali i s Láďou Křížkem. „Měli jsme totiž společnou šatnu. Dodnes na zážitky s kluky z Citronu vzpomínáme. Už tehdy jsme se bavili o společných koncertech. Uteklo sice více než třicet roků, ale nakonec se společné turné povedlo. Věřím, že při spojení Metalinda a Citron nezůstane jediný fanoušek zklamaný,“ dodává. Sestavu doplňuje dámská kapela Loretta, která hraje melodický metal.

Série koncertů po deseti městech začne 1. března v pražském MeetFactory a skončí 27. dubna v Hranicích.