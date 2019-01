V Plzni přibývá kamer, další budou ve vozech městské hromadné dopravy

Město se navíc uchází o dotace na další kamery, které budou sledovat veřejné prostranství.

Někteří zástupci radnice upozorňují, že by bylo dobré to s množstvím kamer ve městě nepřehnat. Například primátor Martin Baxa z ODS je přesvědčen, že je třeba další postup důkladně zvažovat.

„Myslím, že bychom se případ od případu měli bavit, jaký to má smysl,“ prohlásil. Odpůrci výrazného rozšiřování kamerových systémů v českých městech přiznávají, že kamery mohou pomáhat, ale upozorňují, že jsou také zneužitelné a mohou narušovat soukromí.

V rámci poslední etapy budování kamerového systému v Plzni se objevilo 19 nových zařízení na území Severního Předměstí. Do toho byly zahrnuté také instalace panoramatických kamer na křižovatkách Karlovarské ulice a ulice Na Chmelnicích a na křižovatce ulic Studentské a Gerské.

Kamerový systém v Plzni buduje se od roku 1997, v současné době je nainstalováno na území města 173 kamer

v poslední době byly kamery namontované v městských částech Černice, Doubravka, Malesice nebo Radčice

Americkou třídu začaly hlídat přístroje s vyšším rozlišením

kamery se v poslední době dostávají také do vozidel MHD

celkem budou nainstalovány ve 181 vozech

záznamy se budou přesouvat do úložiště městského kamerového systému, sloužit budou pouze policii

V polovině ledna bylo podle zástupců magistrátu na území města 173 kamer. Ty poskytují data například pro řešení dopravních nehod, přestupků nebo výtržnictví.

„Kamerový systém město buduje už od roku 1997 a osvědčil se. Pomáhá zejména městské a státní policii. Kamery jsou umístěny na křižovatkách, v sadovém okruhu, na objektech některých škol a školek, na hřbitovech a dalších místech,“ sdělil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

V poslední době byly nové kamery namontované v městských částech Černice, Doubravka, Malesice nebo Radčice. Americkou ulici začaly hlídat přístroje s vyšším rozlišením.

„V rámci výstavby Terminálu Šumavská bylo v tomto prostoru instalováno šest nových kamer včetně pracoviště pro obsluhu kamerového systému,“ uvedl Josef Brůha ze Správy veřejného statku města.

Nově se navíc kamery dostávají také do vozidel veřejné dopravy. Mluvčí dopravních podniků René Vávro řekl, že se akce rozjela koncem minulého roku.

„Celkem se budou kamery instalovat do 181 vozů. V těch nově dodávaných už budou namontované,“ sdělil Vávro. V roce 2025 by pak kamery měly být ve všech vozidlech.

Záznamy tak mají až zpětně pomáhat při vyšetřování konfliktů v MHD. Kamery totiž nebudou připojeny přímo například na městskou policii, která by mohla v případě potřeby zasáhnout.

„Zatím nebude přenos z kamer on-line. Záznamy se budou přesouvat do úložiště městského kamerového systému do půlhodiny, protože to bude možné jen na konečných stanicích nebo v depu, kde bude wi-fi připojení,“ konstatoval Vávro. Tvrdí, že dopraváci k datům ani nebudou mít přístup.

„Budou sloužit pouze policii, pokud bude řešit nějaký problém,“ prohlásil. Je prý ale možné, že v budoucnu se bude dění ve vozech sledovat přímo.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule přiznal, že není příznivcem velkého rozrůstání kamerového systému. „Domnívám se, že v Plzni je na její velikost už poměrně velký, a myslím, že je i složitě sledovatelný. Už bych byl s rozšiřováním kamer spíš zdrženlivý,“ konstatoval Vozobule.