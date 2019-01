Plzeň zvažuje vznik fondu, do nějž by přispívaly firmy a pracovní agentury

Potíže s ubytovnami a agenturními pracovníky se v Plzni týkají především okolí průmyslových zón. V takových oblastech si na problémy s pořádkem nebo i vyšší mírou kriminality stěžují obyvatelé a zástupci samospráv.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že dosavadní situaci má zlepšit například připravená novela zákona o pobytu cizinců.

„V případech, že tady budou cizinci opakovaně páchat trestné činy, tak se zjednodušuje jejich vyhošťování do zahraničí a zkracuje se lhůta na rozhodování soudů,“ řekl Hamáček při návštěvě jedné z ubytoven v Plzni na Doubravce.

Ministr důležitou roli přikládá spolupráci veřejné správy s personálními agenturami, které zde cizincům zabezpečují práci.

„Je to i o tom, aby personální agentury dobrovolně nebo na základě nějakého kroku státu byly například nápomocny v případech, kdy ti lidé ztratí práci a potřebují se dostat domů. Aby byly prostředky na jejich přesun, aby nám tady nezůstávali, protože pak se situace komplikuje,“ sdělil Hamáček.

Domnívá se, že pracovní agentury by se měly podílet na vytvoření fondu, kam by přispívaly, a pokud by například nastala ekonomická recese, financovaly by se z fondu návraty cizinců do zemí jejich původu.

Cizinci v Plzni Ve stosedmdesátitisícové Plzni je podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého legálně 17 tisíc cizinců, v celém kraji je jich kolem 45 tisíc, další se tu pohybují nelegálně. Díky rostoucí ekonomice je sem přivážejí agentury za prací do průmyslových zón. Tito lidé sice využívají městské služby a zázemí, ale nemají v Plzni trvalé bydliště. Město tak na ně nedostává žádné příspěvky z rozpočtového určení daní. Ročně tak Plzeň přijde na daních až o 420 milionů korun. Když se k tomu přičtou náklady, které město musí uhradit za likvidaci černých skládek u popelnic nebo náklady na MHD, kterou agenturní pracovníci často neplatí, ročně přijde Plzeň pobyt cizinců zhruba na půl miliardy korun, uvedl radní. Ten také řekl, že se v Plzni uvažuje o založení nadačního solidárního fondu, do něhož by přispívaly firmy a agentury zaměstnávající ve městě cizince. (ČTK)

„A další věc je, že agentury by měly přijmout větší díl odpovědnosti za chování svých pracovníků, pokud s nimi jsou problémy,“ řekl Hamáček.

Ministr prohlásil, že při řešení problémů s cizinci v Česku by mohla pomoci mezinárodní policejní spolupráce.

„Abychom pro ni v ideálním případě získali policisty z Polska, Rumunska, Bulharska, kteří by na nějakou dobu přijeli do České republiky a byli nápomocni české policii při komunikaci a kontaktu s cizinci. Přece jenom k nim mají blíž, pokud jsou to občané jednoho státu. Požádám policejního prezidenta, aby o tom vedl jednání. Myslím, že by to cizinecké policii hodně pomohlo,“ konstatoval.

Jan Hamáček připomenul, že vláda na podzim schválila vznik tisícovky nových míst pro policisty. Naprostá většina z nich má podle ministra vnitra jít do přímého výkonu služby. „To znamená, že bude posílena jak standardní, tak cizinecká policie a pořádkové jednotky,“ řekl.

Krajský policejní šéf Pavel Krákora tvrdil, že se daří posilovat hlídky v ulicích. „V současné době jednáme v Plzni s radním pro bezpečnost Martinem Zrzaveckým o zvýšení bezpečnosti v některých lokalitách,“ řekl Krákora.

Uvedl, že policie v Plzni byla posílena o 47 nových míst a současně jich má pro kraj 2 368. „Zhruba čtvrtina toho stavu je v Plzni,“ konstatoval.

Při kontrole ubytovny na Doubravce policisté zadrželi jednadvacetiletého muže, na kterého byl soudem vydán příkaz k zatčení.