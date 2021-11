Milostivé léto je nespravedlivé. Ale přesto se vyplatí všem, vysvětluje exekutor

Ti, kdo dluží veřejným institucím, dostanou šanci zaplatit jen jistinu dluhu bez nákladů advokátů či soudních poplatků. Někteří zástupci měst se však bojí, že část exekutorů bude akci bojkotovat...

Jak ji někdo může bojkotovat?

Exekutor odmítne dlužníkovi sdělit výši jistiny dluhu a ten nebude vědět, kolik peněz má zaplatit.

Bylo by to dětinské. Neumím si představit, že by to někdo udělal.