Poslední vlna elektronických tržeb se blíží, přihlášených je zatím málo

Celkem 168 takzvaných autentizačních kódů nutných k zahájení evidování tržeb elektronicky vydaly od začátku února podnikatelům finanční úřady. Zatím není zřejmé, kolik z nich bylo pro podnikatele, jichž se týká poslední vlna elektronické evidence tržeb (EET) startující 1. května letošního roku.

Mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková sdělila, že podnikatelé mají možnost volat denně na infolinku úřadu a zjistit, co je třeba kvůli EET zařídit, což také využívají.

EET se bude od 1. května týkat zjednodušeně řečeno všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti. Patří sem například pekaři, cukráři, řezníci, právníci, účetní, lékaři, kadeřnice, opraváři nebo řemeslníci. Jen části z nich bude snížena DPH.

Z podnikatelů, které oslovila plzeňská redakce MF DNES, zatím nikdo přípravu na zavedení EET nezahájil. Většina z nich si myslí, že EET je zbytečná, protože stát má dost údajů na to, aby mohl kontrolovat finanční toky. Někteří podnikatelé žijí nadějí, že ústavní soud do 1. května EET odmítne. Objevují se ale i ti, kteří věří, že se jedná o prostředek k narovnání konkurenčního prostředí.

EET přináší další administrativu

Plzeňské advokátce Tereze Maříkové vadí, že EET přináší další administrativu. „Přitom podnikatelé se snaží stát nezatěžovat. Nikoho nezaměstnáváme nemocenskými, dovolenými, nejsme velkou zátěží pro sociální systém. A stát se nám odvděčuje EET,“ uvedla advokátka.

Tu mrzí, že stát tím dává najevo nedůvěru vůči podnikatelům. „Přitom já účtenky svým klientům vždy dávám, platím daně, stát si mě může přijít kdykoli zkontrolovat, nevidím důvod, proč zavádět EET,“ doplnila.

Protože nepřekračuje určenou výši obratu, bude moci využít off-line režimu EET, ale bude muset každý měsíc odnést na finanční úřad sumu účtenek opatřenou podpisem.

„Mohla bych sice využít elektronického podpisu, ale je to časově stejné jako kdybych skenovala účtenky a pak je poslala datovou schránkou,“ přiblížila žena, která věří, že ústavní soud vyslyší stížnost skupiny poslanců a do 1. května EET zruší.

Berní úřad má všechny peněžní pohyby podchycené

Maříková má s EET problém i proto, že zná příběhy podnikatelů, které kontroloři finančního úřadu úmyslně přivedli do úzkých. „Nevěděli si například s EET rady a místo pomoci přišla pokuta,“ popsala Maříková, podle které hodně záleží na povaze kontrolorů.

Za zbytečnou považuje EET i jednatel firmy Podlahy Plzeň Jaromír Šilhavý. „Finanční úřad data koncentruje. Přijde mi to jako nadbytečná činnost, protože všichni plátci DPH, tedy podnikatelé s obratem nad milion korun za rok, dělají kontrolní hlášení i daňová přiznání. Veškeré peněžní pohyby má tedy berní úřad podchycené,“ vysvětlil.

Vadí mu, že kromě spousty nářadí bude muset řemeslník nést další zařízení nutné k vytištění účtenek.

Podnikatel: stát nám život neulehčuje. Naopak ho komplikuje

„Namísto toho, aby nám stát ulehčoval život, komplikuje ho,“ sdělil podnikatel, který má pět zaměstnanců. Náklady na zavedení EET prý ještě nepočítal, ale odhaduje je na desítky tisíc korun. Uvažoval prý i o tom, že firma bude přijímat jen bezhotovostní platby, čímž by se EET vyhnula.

„Ale někteří starší lidé neovládají účet přes internet. Navíc ne všichni zákazníci by nám zaplatili faktury. Pro malou firmu je to velké riziko,“ popsal Šilhavý, kterého mrzí, že se ho například jako kadeřníků či opravářů kol netýká snížení DPH.

Podle Šilhavého by přineslo více peněz do státního rozpočtu snížení DPH z 15 na 10 procent. „Protože díky nižším cenám by se začalo více stavět, více opravovat a ve výsledku by to znamenalo levnější byty,“ popsal Šilhavý.

Kadeřnice už elektronickou pokladnu má, EET nebude zátěží

Snížení DPH z 21 na 10 pro kadeřnické služby si chválí podnikatelka z Plzně, která zde několik let provozuje kadeřnictví s desítkou zaměstnanců. Nechtěla zveřejnit jméno, ale redakce ho zná.

Snížení DPH podle ní přichází v pravou chvíli, protože nedávno zvažovala zavření provozovny. V kadeřnických službách je totiž obrovská konkurence. Podle podnikatelky je důvodem i to, že hodně lidí pracuje samostatně bez zaměstnanců.

„Často zákazníkovi řeknou: chcete nižší cenu bez účtenky nebo vyšší s účtenkou? Tomu ale žádná EET nezabrání. To mohou ovlivnit jen zákazníci, kteří účtenky budou vyžadovat a tím zajistí placení daní,“ vysvětlila podnikatelka. Ta prý léta elektronickou pokladnu ve firmě má, takže zavedení EET pro ni nebude žádná zátěž. „A pokud povede alespoň částečně k narovnání podnikatelského prostředí, bude to jen dobře,“ sdělila.