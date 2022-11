Plzeňský kraj chce lepší podmínky pro návštěvníky, kteří přijedou karavanem

Krajský radní pro cestovní ruch Libor Picka ze STAN řekl, že v návrhu rozpočtu pro příští rok je vyčleněno několik milionů, které by mohli využít zájemci ke zřízení míst, kde by byl pro obytné vozy a karavany zajištěný nejnutnější servis.

Zástupci obcí nebo provozovatelé kempů potvrzují, že zájem o nabídku podobných služeb narůstá.

„K dotacím se připravuje speciální dotační program, kde budou dané podmínky pro získání dotace. Podmínky se upřesňují. Budou se týkat například toho, aby na místě bylo možné vylít použitou vodu a nabrat vodu čistou, případně dobít baterie,“ vysvětluje Picka.

Sám by prý byl rád, kdyby nová stání vznikala poblíž historických památek a obcí. „Někdy patrně bude zapotřebí, aby se zástupci obce postarali o úklid. To by se zahrnulo do poplatků za využití místa. Měla by existovat možnost si místo rezervovat předem. Z dotace by mělo být možné zřídit jednoduché sociální zařízení,“ popisuje Picka.

Dotace kolem šesti milionů korun

Dotace by mohly čerpat obce i soukromé osoby. Radní odhaduje, že na vybudování místa by z dotace mělo být možné použít 300 až 500 tisíc korun.

„Ideální je stavět je tam, kde už je zpevněná plocha. Mimo jiné proto, že stanoviště musí být napojené na vodu a kanalizaci. S vodou problém nebývá, ale s kanalizací je to složitější,“ uvedl Picka.

Podle něj se zpravidla stání pro obytná auta a karavany nevyužívají dlouhodobě a obvykle neslouží k delším pobytům jako některé kempy. „Většinou tam lidé přijedou a pobudou den nebo dva. Navštíví město, prohlédnou si památku a pokračují dál, netráví tam dovolenou,“ konstatoval.

Na dotace by kraj mohl v příštím roce poskytnout kolem šesti milionů korun. Radní tvrdí, že o služby tohoto druhu je velký zájem a jiné kraje už na jejich zajištění dotace poskytují, protože se jedná o další možnost, jak v regionech podržet turisty.

Starosta Železné rudy Filip Smola v posledních letech sledoval, jak se vyvíjel turistický ruch na oblíbené Šumavě. Podle něj období epidemie covidu-19 zásadně změnilo poměry.

„Vidíme obrovský nárůst přespávání v karavanech nebo v předělaných dodávkách. V covidové době si hodně lidí pořídilo zařízení tohoto typu. U nás je o takové pobyty veliký zájem. Máme tady poměrně rozsáhlý kemp a v některých obdobích jeho kapacita nestačí,“ říká starosta. Předpokládá, že trend bude v nejbližších letech pokračovat.

V Železné Rudě je o pobyt v karavanech zájem

Provozovatel železnorudského kempu Pavel Hrach jeho slova potvrzuje. „V oblasti kempinku pracuji už 16 let. Zájem o pobyty se zvedá zhruba čtyři roky a v době covidu se to ještě zvýraznilo. Kdo mohl a měl tu možnost, tak si obytné auto nebo karavan pořídil, anebo lidé využili půjčovny,“ popisuje.

Správce kempu lidi s obytnými vozy a karavany řadí do dvou skupin. „V té první jsou ti, kteří se přidali k nějakému trendu, v té druhé jsou pak lidé, pro které takové cestování představuje součást životního stylu a věnují se tomu dlouhou dobu,“ líčí.

Hrach uvedl, že v posledních letech se častěji než dřív v kempu objevují klienti, kteří tento druh pobytu zkusili poprvé. „Koupili si například velké obytné auto, přijeli v zimě a měli s lecčím problémy včetně řízení,“ konstatoval.