Divadelní léto bude letos naposledy, rozloučí se komedií od Hitchcoka

V jeho rámci se odehraje premiéra inscenace na scéně v Proluce. Premiérovou inscenací bude komedie Patricka Barlowa 39 stupňů, což je bláznivá variace na film noir Alfreda Hitchcocka. V repríze diváci uvidí loňské představení Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.

„Rozhodli jsme se Divadelní léto, vlajkovou loď spolku PaNaMo, na chvíli – možná na pár let – zakotvit v přístavu, aby třeba později, až bude vítr příznivý, mohla zase vyplout v plné slávě. Cítíme, že náplň festivalu je v mnoha ohledech vyčerpána, pokračovali bychom jen z nostalgie a rutiny, a to rozhodně nechceme,“ řekla ředitelka festivalu Marcela Mašínová. A dodává: „O to více si to letos chceme užít.“

Neznamená to, že příští rok sdružení nějakou akci neuspořádá. „Rádi bychom ale přinesli divákům v Plzni opět něco nového, divadelní projekt, který oživí nezávislou kulturní scénu stejně, jako před 16 lety Divadelní léto,“ podotýká.

Komedie, která není jen řachanda

A proč letos padla volba právě na představení 39 stupňů? „Hledali jsme nějakou věc, která bude menší a nebude v ní účinkovat tolik herců. A také jsme hledali komedii, která by nebyla jen řachanda, ale měla i intelektuální přesah,“ sděluje.

Hru nastuduje režisér Zdeněk Bartoš, který se na festival vrací po devíti letech.

V roce 2014 tu inscenoval Goldoniho Lháře, jeden z nejúspěšnějších titulů v dosavadní patnáctileté historii Divadelního léta. Divákům se představí herci Jan Meduna, Eva Leimbergerová, Jan Holík a Tomsa Legierski.

Adaptace Patricka Barlowa, která získala v Británii cenu za nejlepší komedii roku 2006, dodnes sklízí úspěchy nejen na West Endu či Broadwayi, ale i v divadlech po celém světě. Vznikla na základě stejnojmenného filmu Alfreda Hitchcocka z roku 1935, inspirovaného špionážním románem Johna Buchana z roku 1915. Diváci se mohou těšit na hororové dobrodružství, napínavé akční scény, klasická klišé detektivních příběhů, ale i neotřelý humor v půvabné divadelní stylizaci.

Novinka bude mít premiéru ve čtvrtek 15. června a následovat bude deset repríz. Pro Jana Holíka půjde o velký návrat. Herec známý třeba ze seriálu Ulice nebo Šéfka, z Plzně pochází a čtyři roky tady byl i v angažmá v Divadle J. K. Tyla. „Doufám, že to bude příjemný návrat a všechno klapne. Bude to náročné zkoušení. Těším se ale moc, protože je to perfektní hra a určitě to bude zábava,“ říká Holík.

V červenci pak festival uvede pět představení loňské inscenace Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Doprovodný program festivalu tradičně zahájí večer Jsme muzikál! 6. června se pod otevřeným nebem rozezní hity muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla pod vedením Lumíra Olšovského.

Před lety začínali Donem Juanem a Revizorem

Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem vznikl v roce 2008 jako projekt divadelníka Viléma Dubničky. V té době se toho v historickém centru v létě moc nedělo, což chtěli pořadatelé změnit.

Jako první se divákům představila hra Don Juan s herci Viktorem Limrem, Zdeňkem Rohlíčkem nebo Janem Přeučilem. Následovalo dalších čtrnáct titulů, k nimž patřily například inscenace Gogolova Revizora, Dumasových Tří mušketýrů nebo Shakespearovy komedie Marná lásky snaha. Během čtrnácti let se na festivalu představili plzeňští i pražští herci.

Své umění předvedli i Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Marek Adamczyk, Jan Zadražil, Martin Hofmann či Kryštof Rímský.