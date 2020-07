Letošní premiérou divadelního léta v Plzni bude Poslední zrnko písku

Už přes týden tvoří a zkoušejí na statku v Partolticích na Plzeňsku. Píšou monology i básně, skládají písně a vymýšlejí k nim aranže.

Šestice herců, režisérka a dramaturg dávají dohromady autorskou inscenaci Poslední zrnko písku, která vzniká speciálně pro divadelní léto.

V úterý skupina poprvé dorazila do plzeňského areálu pod širým nebem U Ježíška, kde originální hru uvede.

„Je to generační výpověď o lidech, kteří zrovna opouštějí vysokou školu a vydávají se do života. O tom, čeho se bojí, co je trápí,“ nastínil dramaturg Jaroslav Jurečka, který pochází ze západočeské metropole.

Doplnil, že téma je všem velmi blízké, protože ho jako studenti posledního ročníku pražské DAMU zažívají na vlastní kůži. Někteří už nastoupili do stálého angažmá, jiní na něj ještě čekají.

Společná práce je pro Jurečku dobrodružnou cestou. „Na katedře činoherního divadla, odkud jsme, se vždy pracuje s pevně daným textem. Zatímco teď můžeme mluvit víc sami za sebe,“ řekl.

Odlišnou přípravu si pochvaluje také režisérka Animata Keita. Oceňuje, že mohou být pohromadě na statku v Partolticích a všichni se tak na inscenaci podílet.

„Je to unikátní. Určitě bych nebyla schopná takto fungovat s každým, ale my se dobře známe a umíme si dát vzájemně prostor. Nejvíc se mi líbí, že si částečně prohazujeme role. Herci přemýšlejí dramaturgicky, dramaturg se zase snaží vžít do scénografa a tak podobně,“ uvedla.

Překvapená z množství tvůrčích nápadů, které se během týdne vynořily, je herečka Zuzana Černá. „O některých spolužácích jsem ani nevěděla, jak široký záběr mají. Sama jsem nevěřila tomu, že dokážu napsat poezii, přesto se to stalo. Na ni se nabalovaly další texty,“ sdělila.

Například ve svém monologu zachytila strach ze stárnutí a smrti. „Člověk odkope vlastní myšlenky a strachy. Odkrýváme část svojí duše. Ale naštěstí se o sebe můžeme opřít,“ uzavřela.

Program Divadelního léta pod plzeňským nebem ve čtvrtek se od 20.30 hodin v prostoru U Ježíška uskuteční Open Air Slam. Na něj navazuje páteční PechaKucha Night od 20.20 hodin

první představení se koná příští úterý od 20.30 hodin, a to Švanda dudák. Jeho reprízy budou od 15. do 19. července

premiéra inscenace Poslední zrnko písku je připravená na 25. července, reprízy jsou 26. a 27. července

Premiéra inscenace Poslední zrnko písku se uskuteční 25. července. Herci proto intenzivně zkoušejí, zároveň spolu s dalšími členy týmu stále mění a ladí výsledný scénář.

„Pracujeme dvou až třífázově. Já jsem přispěl rozmluvou o útěku před sebou samým. Rád skládám hudbu, takže se diváci mohou také těšit na několik skladeb a různých aranží,“ prozradil herec Michael Goldschmid.

Koronavirová krize se letos podepsala na programu festivalu. Posunul se termín jeho zahájení, omezil se počet představení a snížila se kapacita hlediště z původních 500 míst na 300.

Kvůli opatřením proti šíření onemocnění covid-19 se neuskuteční plánovaná premiéra komedie Shakespeare v Hollywoodu. Letošní novinkou je už zmiňované autorské dílo Poslední zrnko písku. Podle ředitelky divadelního léta Marcely Mašínové jsou lístky na obě představení i doprovodný program stále ještě k dispozici.

Švanda dudák vrátí Plzeň do devadesátek (27. 6. 2019)