Nová cyklostezka propojí Skvrňany s Vejprnicemi, rostou i další úseky

Na zrušenou železniční trať z Plzně do Chrástu se nejpozději na podzim vrátí těžká technika. Bezmála pět let po projetí posledního vlaku začne přestavba opuštěného koridoru na cyklostezku. „Je vypsané výběrové řízení na zhotovitele,“ potvrdil krajský koordinátor výstavby cyklostezek Vladimír Kroc.

Kraj postaví asi 3,5 metru široký asfaltový pás z Chrástu do Chlumku, nová stezka bude mít kolem šesti kilometrů. Na Chlumku nechá město vybudovat provizorní sjezd z cyklostezky na stávající cestu nad tratí, která dovede cyklisty k portálům nejdelšího železničního tunelu pod vrchem Chlum, od kterých pokračují už hotové cyklostezky.

Proč nejde cyklostezka vybudovat najednou z Chrástu až k portálům? Protože město začalo řešit převod bývalé trati až nedávno. Výstavbou stezky z Plzně do Chrástu pro cyklisty dobré zprávy nekončí. „Připravujeme i navazující úseky, tedy průtah Chrástem, u bývalé prachárny se bude sjíždět k řece Klabavce, kde se připravuje rekonstrukce lávky přes řeku,“ uvedl Kroc.

Propojení s Bike Radnicko

Část úseků dál na Smědčice a Sedlecko až ke Korečnickému mlýnu je hotová, část se bude upravovat. K mlýnu už nějaké stezky vedou. Vize kraje je budování dalších směrem k Darovanskému dvoru a do Radnic, napojily by se do už fungujícího systému Bike Radnicko. Připravují se i další úseky od Darové na cyklostezce s číslem 37. Projektanti cyklotras se snaží, aby na hlavních trasách byla co nejmenší převýšení.

V Plzni je jednou z nejdůležitějších staveb pro cyklisty tři čtvrtě kilometru dlouhý úsek ze Skvrňan podél Vejprnického potoka směrem na Vejprnice. „Cílem je vytvořit podél Vejprnického potoka ucelený koridor pro příjemnou, nenáročnou a bezpečnou cyklodopravu ze směru od Nýřan,“ řekla Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Stavba začala letos na jaře, její součástí je i lávka přes potok a cyklisty i pěší bezpečně a mimo frekventovanou silnici provede i pod velkým mostem západního okruhu přes údolí Vejprnického potoka. Význam téhle městské smíšené cyklostezky zdůraznil i Vladimír Kroc. „Je to poslední úsek, který v Plzni na téhle trase chyběl, od Vejprnic je postavená parádní stezka. Máme zadanou studii pro další pokračování z Nýřan přes Blatnici, Heřmanovu Huť, Kladruby, Tachov a pak by měla cyklostezka pokračovat dál mimo kraj na Cheb,“ objasnil Kroc.

V rámci celorepublikových vizí by stezka Cheb – Plzeň měla pokračovat dál přes Starý Plzenec do Šťáhlav, Nezvěstic do Žákavé. Tam odbočí po už hotových stezkách do Brd a dál bude pokračovat přes další kraje až do Brna.

Problémový úsek v Koterově

Město Plzeň s krajem řeší i problémový úsek v Koterově. Nové plány počítají s tím, že cyklisté po vyjetí z luk přejedou po mostě přes řeku, vyšlapou mírný kopeček směrem k trati a tam uhnou doleva. Upravená současná cesta podél trati by je měla dovést až pod dálniční mosty a za nimi sjedou na louku, kde už je hotová cyklostezka do Starého Plzence.

V samotném Plzenci se plánuje stezka, která provede cyklisty pod silničním mostem, pak po něm přejedou a na pravém břehu sjedou na už hotovou cyklostezku do Sedlce. Projektanti pracují na chybějících úsecích stezky z Přeštic přes Čižice do Plzně, už jen pár úseků zbývá dodělat na 83 kilometrů dlouhé cyklotrase z Plzně do Domažlic. Součástí téhle trasy bude i úsek u Mantova v trase bývalé vlečky. Tudy povede i lávka přes řeku s využitím pilíře, na kterém až do loňského roku stála bouda.

Přímo v Plzni nyní vzniká bezpečnější propojení cyklostezky v lukách mezi Skvrňany a zoologickou zahradou. Čtvrt kilometru dlouhý úsek mezi zahrádkami odvede cyklisty z frekventované silnice, nově jí budou jen kolmo přejíždět.

Na podzim dostane nový povrch i hodně využívaná cyklostezka kolem pivovarských studní mezi Luční ulicí a ulicí Na Roudné. V současné době tam plynaři mění potrubí. Jakmile budou hotovi, cesta dostane definitivní povrch.

Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně oznámila, že po 12 letech jednání a příprav se konečně podařilo dokončit necelých 100 metrů cyklostezky u křižovatky Slovanské Aleje a Francouzské ulice u tramvajové vozovny. „Jsem rád, že cyklisté mohou nyní legálně projet až do Šeříkové ulice, aniž by museli z kola sesedat. Právě na nespojitost cyklostezek si mnozí kolaři stěžují. Často ji způsobují nevyřešené majetkové vztahy, které nám nedovolí na stávající úsek navázat,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

