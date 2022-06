Na okraji Plzně vznikají dvě cyklostezky, jedna z nich povede mezi poli

Stavební práce budou do září probíhat na stávající stezce v úseku od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu. Bude vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu s tou stávající, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak bude stezka rozšířena na čtyři metry. Stezka podél Radbuzy patří k prvním cyklostezkám, které v Plzni vznikly. Právě v úseku mezi mostem v Malostranské ulici a Wilsonovým mostem bývá nejhustší provoz kol, koloběžek a nejsilnější pohyb chodců. Kde to půjde, budou cyklisté oddělení od pěších. Do druhé etapy stavby, která se uskuteční zřejmě v příštím roce, je zahrnut úsek mezi řekou a tenisovými kurty.