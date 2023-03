Plzeňské cyklostezky letos čeká rozvoj, přibudou stojany a bezpečnější úseky

Nejvýraznější akce při vylepšování infrastruktury pro cyklisty se letos odehrají například podél Mže u pivovarských studní nebo podél Vejprnického potoka.

Kromě nových cest se cyklisté dočkají většího počtu stojanů pro kola. V rámci výstavby nových stezek budou vybudovány také nové lávky. „Cyklistů hlavně od covidové pandemie stále přibývá a my musíme na situaci reagovat. Snažíme se tak budovat cyklistickou infrastrukturu hlavně na páteřních tazích, na místech, která jsou nebezpečná nebo nepřehledná, a samozřejmě napojovat nové úseky na ty již hotové,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN).

Na cyklistická opatření, tedy projektování a výstavbu, půjde letos v Plzni přibližně 61 milionů korun. „Někde práce postupují rychle, jinde bychom si to představovali rychleji. Například úsek u Vejprnického potoka jsme chtěli budovat již loni, ale kvůli problémům se stavebním povolením se bude stavět až letos. Zpevnění Luční ulice pro změnu čekalo na stavbu vysokotlakého plynu, která musela proběhnout před opravou povrchu cesty,“ uvedl Jan Hakl ze Správy veřejného statku města Plzně. „Při akci rozšiřování takzvané greenway Radbuza na Slovanech jsme z časových důvodů stavbu rozdělili na dvě etapy, aby mohli její větší část cyklisté využívat dříve. Letos dostavíme zbývající část stezky pro pěší,“ popsal.

Stezka z Radobyčic do Útušic

Jedna z očekávaných akcí se bude týkat vybudování sjezdu z cyklostezky, kterou v trase bývalé železniční trati z Plzně do Chrástu bude stavět Plzeňský kraj. „My v letošním roce uděláme třistametrový úsek pro napojení na stávající stezky,“ sdělil Tolar. Podle náměstka město zároveň jedná o získání pozemků pro vybudování zbývající dvoukilometrové části cyklostezky do Plzně-Doubravky.

Jednou z významných akcí, které vylepší podmínky pro cyklisty, bude letos zahájení práce na budování stezky pro pěší a cyklisty z plzeňské čtvrti Radobyčice do Útušic. Jedná se o šest set metrů dlouhý úsek podél Úhlavy. Stezka povede od Zářivé ulice v Radobyčicích po polní cestě k Útušicím. Rokli V Lahošti překoná s pomocí lávky. Stezka bude součástí nového vedení cykloturistické trasy do Klatov podél Úhlavy, na které kraj připravuje další úseky.

Úprava povrchu letos čeká stezku od mostu v Koterově nivou Úslavy do Božkova. Úsek dlouhý 1,2 kilometru se má dočkat živičného povrchu. O zhruba tři čtvrtě kilometru se letos prodlouží cyklostezka podél Vejprnického potoka. Nový úsek naváže na cyklostezku do Vejprnic. Cílem akce je vytvořit podél potoka ucelený koridor pro příjemnou nenáročnou a bezpečnou cyklodopravu do Plzně ze směru od Nýřan.

Jedná se o další plzeňskou cyklistickou výpadovku, která má umožnit rychlou cestu na kole do krajské metropole i mimoplzeňským obyvatelům. Stavba nového úseku už byla zahájena a měla by být hotová do konce června.