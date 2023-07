Do práce a zpátky domů jezdil na kole nebo běhal. Za měsíc zvládl 916 kilometrů

Patnáct kilometrů z domova do práce, stejnou vzdálenost pak zpátky na kole po svých. Takové bylo cestování mezi domovem a prací pro Tomáše Bendu, který se zúčastnil výzvy Do práce na kole. „Uběhl jsem 422 kilometrů, zbytek jsem ujel na kole,“ sdělil Benda.

Kromě Bendy náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN) ocenil i Hanu Eberlovou z ekonomického úřadu plzeňského magistrátu, která během cest do práce a zpět najela během května 470 kilometrů, tedy v průměru přes 15 kilometrů za den.

„Benefitem mojí práce v Plzni je to, že sem můžu z Rokycan dojet na kole po pěkné cyklotrase,“ pochvaluje si Benda. Jezdí totiž po mezinárodní cyklotrase číslo 3, která na českém území vede z Prahy přes Rokycany a Plzeň k hranicím s Německem v České Kubici. Do práce to má Benda 22 kilometrů. V Plzni jede přes Újezd, kde je cyklostezka, stejně tak v Jateční ulici, následně jede kolem Plzeňského Prazdroje, Štruncovými sady a Palovkou.

Lepší cesta, více cyklistů

„Trasa z Rokycan do Plzně se za poslední tři až čtyři roky výrazně zlepšila. Na podzim se dokončil poslední úsek mezi Rokycany a Ejpovicemi, což je velké plus, protože předtím tuto část tvořila kamenitá cesta. Nyní je tam krásný asfalt,“ popsal Benda, podle kterého se zlepšení hned odrazilo v počtu cyklistů, kteří po ní jezdí. „Když se zlepší infrastruktura, hned víc lidí do práce na kole jezdí,“ všiml si vítěz, který během měsíční cyklistické akce zhubnul tři kila, navíc cítí, že výrazně zlepšil fyzickou kondici a hlavně posílil svalový aparát.

„Při akci Do práce na kole jsem jezdil nebo běhal i v dešti, jinak jezdím, jen když neprší, jindy kolo vyměním za vlak,“ přiznává úředník, který pak ovšem v práci není tak svěží, jako když přiběhne nebo dorazí na kole.

Přiznává, že nerad jezdí na kole po silnici mezi auty. Kdyby tedy cyklotrasa do Plzně z Rokycan nevedla, asi by pravidelně na kolo nesedal. Roli prý hraje i to, že v práci má kolárnu i sprchu, bez kterých by to také možné nebylo.