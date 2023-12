Vyhořelý Angusfarm otevřeli za sto dní. Je to srdcovka, přiznávají manželé

Po řádění plamenů zbyly pouze obvodové a jedna nosná zeď. Manželé se však nevzdali a za neuvěřitelných sto dní podnik znovu otevřeli.

Klausovi vyhlášenou restauraci znali už od roku 2004, kdy ji bývalí majitelé, manželé Silovští otevřeli. Protože jsou z Nepomuka, což mají do Soběsuk necelých pět kilometrů, a milují dobré jídlo, do hovězího ráje často a rádi jezdili.

Když se pak restauratéři rozhodli prostory prodat, nabídli je jako prvním právě Klausovým. Ti, i když s gastronomií a vedením takového podniku neměli doposud žádné zkušenosti, kývli. V lednu 2018 Angusfarm otevřeli pod svými křídly a během dvou let z ní postupnou rekonstrukcí vybudovali jednu z nejlepších restaurací v České republice.

Rána jako z čistého nebe přišla letos 23. března večer, kdy stakehouse zachvátil obří požár. Plameny zničily srdce podniku, tedy restauraci, kuchyni a sedm pokojů. Zkáza byla veliká, zbyly pouze obvodové a jedna nosná zeď. Další budova, kde pracuje řezník a je v podkroví několik pokojů, a také stodola určená pro svatby, rodinné oslavy a firemní večírky, zůstaly uchráněny.

Sci-fi? Znovuotevření po 100 dnech

„Došlo k zahoření od grilu. Doplatili jsme na to, že jsme měli vzduchotechniku vedenou ve stropech,“ uvádí Marcel Klaus příčinu vzniku požáru, který spolykal několik desítek milionů korun. Podobná situace by se opakovat neměla, nová restaurace má již speciální vertikální komín.

Hned druhý den po požáru majitel oznámil, že je nutné dát zkázu lidem z očí co nejdříve a začít znovu. A tehdy řekl pro mnohé sci-fi datum 30. června. Ne příští rok, ale letos. A jak řekl, tak se také stalo.

„Říkali mi, že jsem se zbláznil. Ale nebylo moc možností, co dělat. Restaurace je naše srdcovka, chtěli jsme ji co nejdříve otevřít. Nemůžete přeci říct zákazníkům, přijďte až za rok,“ vysvětlil Marcel Klaus, který je nejen majitelem steakové restaurace s penzionem, ale především dřevozpracovatelské firmy Klaus Timber.

Mimochodem na začátku března se výrobce palet a dřevěných obalů stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2022 Plzeňského kraje a následně se zařadil mezi pět nejlepších podnikatelů z celé České republiky. V rozhovoru pro MF DNES tehdy v reakci na vítězství v krajském kole uvedl, že důležité v podnikání je používat zdravý rozum, být k lidem slušný a empatický a držet slovo.

Po požáru se zvedla velká vlna solidarity

Že nešlo jen o planá slova, dokázal mimo jiné i ve spojitosti se Soběsuky. Sto dní po požáru otevřela restaurace zaměřená na steaky a jiné hovězí speciality své dveře prvním hostům a nabrala tak druhý dech.

„Měli jsme nejen velkou oporu a podporu z řad našich třiceti kolegů z restaurace, ale i lidí z Klaus Timber a několik set lidí z celé České republiky, kteří nám nabízeli pomoc,“ vzpomíná na obrovskou vlnu solidarity.

Připomněl, že požár se stal v době, kdy se to nejméně hodilo. „Právě jsme dokončovali výstavbu nové pilnice za 600 milionů korun ve Dvorci a chtěli jsme ji otevřít k 25 letům založení firmy. Takže práce jsme už tak měli poměrně dost,“ popsal podnikatel. I přesto se podařilo oba naplánované termíny otevření stihnout.

Jakmile hasiči a vyšetřovatelé opustili to, co z restaurace po čtvrtečním požáru zbylo, dorazilo v sobotu asi padesát dobrovolníků, kteří bourali a uklízeli, až měli v neděli hotovo. Další den se do práce dalo asi čtyřicet řemeslníků, kteří se rekrutovali z řad zaměstnanců Klaus Timber.

„Zvětšili jsme terasu, vylepšili penzion, udělali drobné úpravy v kuchyni, přidali také výtah pro hůře pohyblivé návštěvníky, ale jinak vše zůstalo při starém. Ohlasy na znovuotevření byly a jsou ohromné. Pokud k nám někdo přijede, kdo už u nás kdysi byl a o požáru neví, změny si ani nevšimne,“ říká majitel.

Návštěvníci mají nyní k dispozici 14 pokojů, kde je 28 lůžek, restaurace nabízí 66 míst a 52 je na terase. Ta je zasklená a vytápěná.

Jakmile manželé Klausovi restauraci znovu posledního června otevřeli, hostů výrazně přibylo. Těžko říct, jestli to bylo jen ze zvědavosti, nebo výbornou gastronomií, příjemným personálem, nebo tím, že návštěvníci chtějí svůj oblíbený podnik podpořit tím, že do něj zavítají. Nebo zkrátka vším dohromady.

„Máme restauraci rádi. Je to naše srdcovka. Nekupovali jsme ji pro byznys, investice do ní je nenávratná,“ uzavírá Marcel Klaus.

