Co říkáte tomu, že jste tuto prestižní cenu získal?

Je to potěšení nejen pro mě jako podnikatele, ale pro celou naši skupinu. Mám totiž kolem sebe skvělé lidi. Z ceny jsem nadšený o to víc, že letos slavíme čtvrtstoletí od vzniku firmy.

K řečem o vystoupení z EU jednoduše říkám, sbohem rozume. To je totiž cesta naprosto špatným směrem. Mě spíš trápí, že už jsme dávno měli být v eurozóně, tedy měli jsme platit eurem. Marcel Klaus majitel společnosti KLAUS Timber