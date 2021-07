Lídři mají jasno: Pardubický kraj nejvíce trápí doprava a školství

Do parlamentních voleb zbývají jen necelé tři měsíce. Všechny strany už rozjely ostrou kampaň, agentury chrlí jeden průzkum za druhým, nervozita politiků rychle stoupá.

Volby si i přes zásah Ústavního soudu zachovaly svůj regionální charakter. V každém kraji tak strany a hnutí nasazují lídry, kteří zároveň voličům „doma“ slibují, v čem by jim v Praze mohli pomoci. Z ankety agentury ČTK plyne, kde jsou podle lídrů v Pardubickém kraji největší problémy a jak by je chtěli řešit.

Lídři přitom odpovídali na jednotnou otázku: Jaké jsou podle vás největší problémy kraje a jaké jsou možnosti jejich řešení? Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvu subjektu.

1 ČSSD lídr Alena Šírová

Vybrat jeden problém je složité. Každý se potýká s jinou životní situací a s jiným hlavním problémem. Moje životní cesta je spojena s odbory a se zastupováním zaměstnanců. Dnes, kdy jsou občané České republiky zaměstnáváni u cizích nadnárodních firem, je z mého hlediska nejdůležitější pro zaměstnance a občany zachování práv zaměstnanců, ochrana důstojnosti člověka a zachování názorové tolerance.

Zahraniční firmy nás české zaměstnance musí vnímat jako kvalitní pracovní sílu s právem na vlastní názor, s právem na odpovídající mzdu, slušné zacházení a dodržování legislativy nejen v ČR, ale i Mezinárodní organizaci práce. Mým cílem je zajistit dodržování zákonů a sociálního dialogu, nikoli diktátu kapitálu.

2 Hnutí ANO 2011 lídr Martin Kolovratník

Jako největší problém vidím dopravu. V posledních měsících ovšem ne dopravu v gesci státu, ale dopravu „garantovanou“ krajem. Státním investorům se podařilo, i díky změnám zákonů, u kterých jsem osobně byl, dramaticky zrychlit tempo investic.

Jen Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic investují v tomto roce v našem kraji devět miliard korun. Jenže Pardubický kraj pod vedením staronové koalice trestuhodně zaostává. Nemá hotové přivaděče k dálnici, se zpožděním řeší kamiony v Lázních Bohdanči a tak dále.

Kvůli zpoždění s krajskými silnicemi nebude možné otevřít druhý úsek dálnice D35 už na začátku příštího roku, ale budeme muset čekat až do podzimu 2022. Řešení vidím ve zcela novém přístupu k investicím kraje, jako opoziční zastupitel to však nemohu změnit.

Dalším problémem je střední školství a malá odvaha kraje zvýšit počet technických oborů na úkor humanitních. To však nevyřeší Sněmovna nebo zákony. A do třetice, zdejší politici nevidí dál než směrem k Praze, téměř vůbec nekomunikují s lidmi z Evropské komise.

Určitě mohu pochválit „tah na branku“ při podávání žádostí o dotace, to však nestačí. Na evropské půdě je řada možností, jak získat finance na rozvoj kraje napřímo a pomocí inovativního přístupu.

3 KSČM lídr Květa Matušovská

Sociální služby, jejichž nedostatečné financování by se dalo vyřešit stabilním a víceletým financováním sociálních služeb. Ve školství je nedostatek míst v pardubických mateřských školách, řešením by mělo být navýšení peněz v rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj v dotačních programech pro projekty samospráv.

Ve zdravotnictví jsem při svých cestách po Pardubickém kraji zaznamenala problém nedostatku zubařů a pediatrů. Mezi tato města patří například Jevíčko, Lanškroun, Králíky. Vyřešit by to mělo přenastavení vzdělávacího systému, kdy nám mladí doktoři odcházejí do zahraničí, poté co tu zadarmo za peníze daňových poplatníků vystudují.

V dopravě je důležitá dostavba D35 včetně přivaděčů, obchvaty měst a obcí, podpora obnovy a modernizace podfinancovaných silnic II. a III. tříd. Na dálnice se vztahuje od 1. ledna 2021 novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. U silnic II. a III. tříd bychom rádi, aby jejich financování bylo stabilní součástí rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

4 Piráti a STAN lídr Mikuláš Ferjenčík

Narůstá problém se zajištěním dostatečného počtu praktických a zubních lékařů pro děti i dospělé. Musíme modernizovat naši ekonomiku, k čemuž může stát výrazně přispět dobře nastavenými pravidly a investicemi, abychom si mohli dovolit financovat potřebnou zdravotní péči v rozsahu, na jaký jsme zvyklí.

Stejně tak je namístě odpískat projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe a ušetřené peníze vložit do výstavby a modernizace užitečnějších infrastrukturních staveb, především v oblasti železniční a dálniční dopravy. Celá republika, a Pardubický kraj není výjimkou, dále potřebuje rozvíjet co nejkvalitnější školství. Investice do vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti.

5 Přísaha členka hnutí Zdena Víchová

Zaprvé dostavba dálnice D35 spojující Východní Čechy s Moravou. Řešením je urychlit výkup zbývajících pozemků a dodržet plánované termíny zahájení prací na jednotlivých úsecích dálnice. Zadruhé zdravotnictví, je nutné vrátit do Litomyšlské nemocnice porodnici a dětské oddělení – Litomyšlská nemocnice je součástí Nemocnice Pardubického kraje a. s.

6 SPD lídr Jaroslav Bašta

Strana ani lídr neodpověděli.

7 Spolu lídr Pavel Svoboda

Problémem je špatná dopravní situace v kraji, přetížení silnice I/35, dopravní zácpy v Pardubicích, Chrudimi a jinde. Řešením je urychlení dostavby D35 a dobudování obchvatů Pardubic, Chrudimi, Slatiňan či Sezemic. Pardubice by měly být multimodálním dopravním uzlem, je zde železniční koridor, regionální letiště, napojení na dálniční síť a připravuje se splavnění Labe.

Náš kraj má z pohledu infrastruktury obrovský potenciál, který může přilákat investory z celého světa. Je potřebné zavést vícezdrojové financování sociální péče, není možné, aby sociální služby každý rok řešily, jak a zda vůbec vyjdou s financemi.

V koronavirové krizi se jasně ukázalo, jak moc jsou tyto služby potřebné. Zavedeme reformu jejich financování. Je nutné škrtnout kanál Dunaj–Odra–Labe nadobro, plány brání rozvoji mnoha obcí. Pojďme tento nesmyslný, drahý a neekologický projekt jednou provždy škrtnout. Odblokujeme tak obcím mnoho pozemků a pomůžeme jim nadechnout se k dalšímu rozvoji.

Školství, kultura a kreativita jsou cestou k lepší konkurenceschopnosti. Řešením je garance platů pedagogů na 130 procent průměrné mzdy, aby po studiu neodcházeli do jiných profesí.

8 Trikolóra Soukromníci Svobodní, lídr Petr Bajer

Pokud budeme sčítat škody po nekonečném uzavření ekonomiky v důsledku často nesmyslných protiepidemických opatření současné vlády, pak na území našeho kraje se kromě restaurací, hotelů, služeb a dalších zařízení, jež byly poškozeny, nacházejí také zimní střediska v Orlických horách, která byla úplně odpojena od jakéhokoli výdělku. Je nutné pomoci jim, aby se vzpamatovala. Následkem je rovněž další vylidňování menších obcí.

Pokud tam krachují služby, pokud odtamtud mizí vybavenost, lidem nezbývá nic jiného než se přesouvat do větších měst. To není dobrý trend. Totéž platí o zdravotnických, respektive lékařských službách.

Koncem roku by měla být dokončena dálnice D35 mezi Opatovicemi a Časy, to se ale bohužel netýká přivaděčů, ty budou mít opět zpoždění. Stejně jako pokračování D35 naším krajem směrem na Moravu. A možnost řešení? Vláda, která se nebude neustále vymlouvat na své předchůdce a opravdu s tím pohne. Tahle zpoždění už totiž jdou za Babišem a spol.