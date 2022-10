Lidé v referendu odmítli spalovnu odpadů, elektrárna s ní však dál počítá

Obyvatelé Čeperky v místním referendu hlasovali o vzniku spalovny komunálních odpadů v areálu sousední elektrárny už dvakrát. V roce 2005 ani letos její stavbu nepodpořili. Přesto je možné, že se tam odpady nakonec likvidovat budou.

„Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je stále nedílnou součástí transformace a modernizace našeho zdroje. Nyní jsme ve fázi, kdy prověřujeme fakta a zvažujeme následné kroky týkající se projektu ZEVO Opatovice,“ uvedla mluvčí Elektrárny Opatovice Hana Počtová.

Elektrárna Opatovice na území, které patří do katastru Opatovic, stavět spalovnu nemůže, protože referendum v roce 2006 zavázalo tamní zastupitele změnit územní plán.

Naopak územní plán Čeperky stavbu ZEVO připouští a navíc formulace otázky v posledním referendu ve skutečnosti vůbec nezavázala vedení obce, aby jej změnila. Obec se ptala, zda by lidé s vybudováním takového zařízení souhlasili, přičemž 201 hlasujících bylo pro a 299 proti.

„Stále platí, že se budeme snažit změnit územní plán tak, aby stavba spalovny nebyla možná,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Upozornila ale, že Pardubický kraj může takové změně zabránit, a to prostřednictvím zásad územního rozvoje, což je v podstatě krajský územní plán. A ten je pro obce závazný. „Pokud kraj na tom bude mít zájem, tak náš názor nebude směrodatný,“ uvedla Vosáhlová.

Starostka už po referendu absolvovala schůzku se zástupci elektrárny, kteří podle ní potvrdili, že jejich zájem o výstavbu ve zvolené lokalitě dál trvá.

Skládky se mají v budoucnu uzavřít, a když je nenahradí spalovny, není jasné, jak se ve východních Čechách lidé zbaví odpadů. Pardubický kraj proto vznik spalovny v Opatovicích nad Labem podporuje.

„Jedním z bodů našeho programového prohlášení je energetické využití těchto komunálních odpadů, což je projekt, který připravuje v rámci svého areálu společnost Elektrárny Opatovice,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD/3PK) po návštěvě elektrárny letos dubnu.

Kromě Čeperky může spalovna stát i jinde

Čeperka s 1 100 obyvateli se k plánu elektrárny stavěla dlouhodobě rezervovaně s tím, že obec je hodně zatížena provozem elektrárny, průmyslových provozů i dopravou. Před referendem ale vyjednala s elektrárnou podmínky, které vedení obce označilo za výhodné. Elektrárna se zavázala, že bude platit likvidaci odpadů v obci. A že nebude v budoucnu zvyšovat cenu tepla nad úroveň, kterou platí lidé v Hradci či Pardubicích.

Kapacita ZEVO by měla dosahovat 150 tisíc tun odpadů ročně. Po spalovnách v Praze a Brně by tak mělo jít o třetí největší spalovnu v zemi. Vozy s odpady by sem jezdily i ze Středočeského kraje a kraje Vysočina.

V Pardubickém kraji se v minulosti hovořilo o dalších dvou lokalitách, kde by spalovny komunálních odpadů mohly vzniknout. Ve Svitavách, kde o její výstavbě přemýšlela společnost obcí Liko, nejsou zatím známy žádné konkrétní plány, v České Třebové, kde uvažovali o spalování 40 tisíc tun odpadu ročně, zůstalo jen u studie.

„Z ní vyplývala řada rizik. Jedním z největších je fakt, že v České Třebové nejsme schopni upotřebit takové množství tepla, které by spalovna vyrobila,“ uvedl jednatel městské společnosti Eko Bi Zdeněk Řehák. Dodal, že obrovský problém představuje i doprava a ekonomika provozu. Spalovna v Opatovicích nad Labem by potíže s využitím tepla ani s dopravní dostupností neměla. „Je to suverénně nejvhodnější lokalita v kraji,“ řekl Řehák.