Spalovnu v Čeperce odmítli lidé v referendu, nebudou ani haly a zoo

V hlasování o souhlasu s výstavbou spalovny odpadů na území obce bylo pro 201 lidí, dalších 299 se ovšem vymezilo proti. Stavět se nebude.

„Lidé vidí, že u nás v obci už je toho moc. Jsme hodně zatíženi provozem elektrárny i automobilovou dopravou a další průmyslovou stavbu už zkrátka občané nechtěli,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová s tím, že sama neví, na jakou stranu se přiklonit.

Opatovická elektrárna v případě souhlasu s výstavbou spalovny místním občanům slíbila topení za rozumnou cenu a levnější likvidaci odpadů. Jinak o referendu nebyla zmínka ani na plakátovacích plochách, neodehrála se tu ani žádná informační kampaň. Zmínka o referendu byla vylepená jen ve vývěsce úřadu.

„Chtěla jsem, aby se lidé rozhodli sami. Dávali jsme leták na web obce, osobní dopisy do schránek a v červnu proběhla schůze, kde byly poskytnuty všechny informace. Nějakou další kampaní už jsem pak občany nechtěla dostávat pod tlak,“ řekla Vosáhlová.

Spalovna odpadů měla být původně vybudována před vjezdem do areálu opatovické elektrárny, Čeperka teď upraví územní plán tak, že dlouho připravovaná investice nebude možná.

„Referendum je pro nás závazné a výsledek přijímám, v územním plánu se podle toho zařídíme,“ potvrdila Vosáhlová.

K podobné změně územního plánu už došlo v roce 2006 v sousedních Opatovicích, na čemž ztroskotal hned první plán o zřízení spalovny.

„Není to dobrá zpráva. Já to rozhodnutí považuji za útok na naše peněženky. Podobně jako když v obci Nákle odmítli v referendu rozšiřování těžby štěrkopísku, jde o věc, která brzdit další rozvoj České republiky. Myslím si, že by do řešení takových problémů měl vstoupit stát,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO), který je členem dozorčí rady firmy EOP Distribuce.

Proběhla další dvě referenda

Vedle dohadů o spalovně v Čeperce občané v Pardubickém kraji během komunálních voleb rozhodovali v dalších dvou referendech. V Janově u Litomyšle odmítli výstavbu minizoo, v Chýšti zase výstavbu průmyslové zóny.

V Janově bylo odevzdáno celkem 470 platných hlasů, přičemž se zoo souhlasilo 197 lidí a 273 jich bylo proti. Lidé tak odmítli stavbu o velikosti 4,5 hektaru, o kterou usiloval místní chovatel papoušků Marcel Kohout.

„K projektu mám neutrální postoj, jsem rád, že referendum bude. Zastupitelé se budou mít o co opřít a nedopadne to tak, že nám lidé budou roky něco vyčítat,“ uvedl ještě před volbami starosta Janova Luboš Jiskra.

V Chýšti se pak nebude stavět průmyslová zóna, celkem o tom hlasovalo 145 lidí, 48 jich souhlasilo a 95 bylo proti. Vadil jim například zábor orné půdy. „Pro naši obec je to minimálně na dva roky závazné rozhodnutí,“ řekl starosta Chýště Miroslav Sirůček.