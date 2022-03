Žalobkyně znovu navrhla třicetiletý trest za dvojnásobnou vraždu kvůli vile

Fiala a Nehyba chtěli podle spisu nezákonně získat historickou vilu v hodnotě zhruba 22 milionů korun, kterou vlastnila později zavražděná seniorka. Její druh měl prodej oběma mladíkům zprostředkovat.

Fialu už loni Městský soud v Praze poslal za vraždu dvou lidí a podvod na 23 let do vězení, Nehybovi uložil pět let vězení a peněžitý trest pět milionů korun. Rozsudek ale zrušil vrchní soud, který nařídil projednání kauzy jinde.

Státní zástupkyně Jana Murínová nyní ve své dvouhodinové závěrečné řeči znovu požádala o trest, který navrhovala v předchozím řízení. Tedy pro obžalovaného Tomáše Fialu dokonce 30 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a propadnutí 1,5 milionu korun, dále pak půl milionu korun jako náhradu škody pozůstalým a několik desítek tisíc korun jako škodu na majetku.

„Je to obžalovaný Fiala, kdo domlouval schůzku s majitelkou vily a jejím druhem. Podvod by vyšel najevo. Strategií obhajoby bylo vnést zmatek do případu a zpochybnit i to, co je jasné,“ řekla v závěrečné řeči Murínová s tím, že obžaloba nepředložila jediný důkaz, který by vyvracel vinu obžalovaných.

Obvinění z manipulace žalobkyni urazilo

Několikrát se ohradila proti tvrzení obhajoby, že by společně s policií manipulovala s důkazy.

„Uráží mě, že cokoli jsme zjistili, je bráno tak, že jsme ovlivnili vyšetřování, aby směřovalo k obžalovanému. Mám důkazy a na nich stavím příběh. Vše tvoří ucelený rámec, který umožňuje postavení obžalovaného před soud,“ řekla Murínová.

Trvá také na trestu pro někdejšího Fialova partnera. Jiřímu Nehybovi navrhuje pět let ve vězení za pokus o podvod a sankci pět milionů korun.

To rozporuje jeho obhájce Václav Chum, podle nějž jsou splněny zákonné podmínky naopak pro zproštění obžaloby.

Jeho kolega, který společně s Petrem Lukáčem hájí obžalovaného Tomáše Fialu, zmínil, že jeho klient si zasluhuje fér proces.

„Aby byl obžalovaný odsouzený jen za to, co se mu prokáže. K důkazům mohu říci: telefonní data nemáme autentická, státní zástupkyní navržený znalec práci policie zkritizoval, že neumí s daty pracovat. Víme o videozáznamech, ale nemáme je k dispozici. Víme, že biologické, trasologické a genetické stopy z místa činu nejde spojit s naším klientem. Kriminalistický ústav podvakrát vyloučil, že na místě činu byla krev,“ řekl Prokop Beneš.

Navíc mu vadí, že obhajoba nebyla přizvaná k podstatným úkonům jako jsou nálezy těl nebo vylovení zátěží, které je držely ve 30 metrové hloubce na dně vodní nádrže Švihov. Výhrady měl i k toxikologickému vyšetření.