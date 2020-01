Muž si myslel, že na něj někdo střílí. Před petardami se ukryl v kanálu

Jeden mrtvý, šest popálených, z toho dva bez prstů Konec loňského roku v Pardubickém kraji patřil z pohledu záchranných složek spíše k těm klidnějším. Nejvážnější byla dopravní nehoda u Červené Vody, kde Škoda Felicie čelně narazila do stromu. Šestapadesátiletý řidič na místě zemřel. Záchranáři také zasahovali na Hřebečovském hřbetu, kde si muž pádem z asi patnáct metrů vysoké stráně přivodil středně těžká zranění horní poloviny těla. „Po lokalizaci v náročném terénu a vyproštění jej posádky stabilizovaly a na vakuové matraci transportovaly do Svitavské nemocnice,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Aleš Malý. Záchranáři také na Silvestra transportovali sraženého cyklistu bez helmy do traumacentra FN Olomouc. Petardy zranily celkem šest lidí, které popálily na různých částech těla. Dva lidé přišli o prsty. Hasiči vyjížděli k několika požárům. Od půlnoci do půl sedmé hodiny ranní záchranáři vyjížděli ke 27 pacientům v souvislosti s alkoholem z toho pět pacientů bylo v bezvědomí.