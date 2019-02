Přestavbu Perly v Ústí nad Orlicí výrazně prodraží nestabilní podloží

Nový dům dětí a mládeže má být jednou z prvních velkých investic v areálu po bývalé textilce Perla v centru Ústí nad Orlicí. Objekt se má stát jakýmsi „srdcem“ tohoto areálu, který se má postupně přeměnit v nový městský prostor navazující na historické centrum města.

Geologický průzkum pro projektovou dokumentaci stavby však zjistil, že kvůli nestabilnímu podloží bude třeba budovu postavit na pilotech. Náklady se tím zvýší z původně předpokládaných 55 milionů na 90 milionů.

Zastupitelé tak budou rozhodovat, jestli stavbu letos zahájí, nebo ji na nějakou dobu odloží. Přitom výstavba domu dětí a mládeže a zahájení revitalizace Perly je jednou z hlavních priorit nynějšího vedení města.

„Na konci loňského roku dokončená projektová dokumentace zvýšila námi očekávané náklady téměř na dvojnásobek ceny, s kterou jsme kalkulovali v roce 2015 až 2016, což je pro nás svým způsobem čárou přes rozpočet,“ řekl starosta Petr Hájek.

Radnice nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby, který by měl být znám v květnu. Město se také uchází o dotaci ministerstva pro místní rozvoj. Proto v současnosti nechává zpracovat analýzu finančního „zdraví“ města, aby věděla, do jaké výše úvěru na dům mládeže se v případě neúspěchu žádosti o dotaci může pouštět.

„Jestli je ten strop sto milionů, sto dvacet, nebo sto třicet. Pro letošní rozpočet máme na dům dětí a mládež vyčleněno 12 milionů. Je to investiční rezerva. Pokud bychom stavbu zahájili ještě letos, bylo by to na podzim. Zastupitelé dostanou k domu mládeže ucelený materiál v září a rozhodnou, zda se jeho výstavba zahájí. Nebo se odloží a pozastaví, aby si pro ni město vytvořilo určitý finanční základ,“ řekl starosta.

Tento úvěr by zvýšil dluh města, který celkem činí v současnosti asi 75 milionů. „Ročně umořujeme asi 10 až 12 milionů,“ uvedl Hájek.

Například loni si město vzalo úvěr na rekonstrukci bývalé ubytovny v lokalitě Dukla na 27 stabilizačních bytů, a to ve výši 25 milionů korun. Zatím z něho ale nečerpá.

Starosta Petr Hájek dodal, že když před osmi lety přišel do funkce, tak mělo Ústí nad Orlicí dluh ve výši 130 milionů.

„Přišel jsem v období takzvané ekonomické krize a první dva tři roky město nemělo žádné volné peníze na zahájení nové investiční výstavby. V takové finanční kondici bych nechtěl za čtyři roky přenechávat město svému případnému nástupci. Dnes má město sice větší příjmy, ale zvyšují se třeba náklady na mzdy zaměstnanců úřadu a také provozní výdaje související s činností radnice,“ říká starosta.

Současný domov mládeže nestačí

Nový dům dětí a mládeže hodlá město vystavět proto, že ten současný navštěvuje více než tisíc dětí. Kromě toho funguje v pronajatém a nevyhovujícím objektu. V novém prostoru by měla vzniknout i tělocvična.

„Tu může vedle dětí odpoledne a večer využívat navíc v dopoledních hodinách i základní škola Komenského, která sídlí nedaleko od areálu Perly. Žáci této školy dnes docházejí stejnou vzdálenost do pronajaté tělocvičny firmy VÚB, kde platí statisíce ročně za pronájem,“ řekl Hájek.

Novostavba kromě tělocvičny, učeben a zázemí domu dětí bude mít i keramickou dílnu, taneční sál, hudební nahrávací studio, vnitřní i venkovní lezeckou stěnu a relaxační plochu na střeše objektu. Předloni a loni šly v areálu Perla 01 k zemi bývalé výrobní haly.

V současnosti část areálu slouží i jako parkoviště zhruba pro 250 automobilů, které je zdarma. Jednou by však v něm měla vzniknout nová bytová zástavba či nové ateliéry střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Kapacitu nynější parkovací plochy má nahradit nad rámec prapůvodního projektu i parkovací dům. Další plochy pak město poskytne developerům a investorům k podnikání a privatizaci.