Parkování u písníku Hrádek zakážou žluté čáry, ale až po sezoně

Pardubický odbor dopravy zřejmě vyhoví žádosti policistů a žluté zákazové čáry na silnici u písníku Hrádek poblíž občerstvení U Komára povolí.

Řidiči tam často nechají auto a odejdou se koupat. Pak se vymlouvají na to, že svislou zákazovou značku přehlédli, protože nebyla vidět mezi již parkujícími vozy. Žlutá čára by měla takové argumenty umlčet.

Povolovací kolečko, kdy se k záležitosti musí vyjádřit dotčené instituce, trvá dva měsíce, takže žluté čáry by se na silnici mohly objevit nejdřív v září, neboť policie o ně zažádala před letními prázdninami.

„V případě stanovení zákazových a příkazových značek musí proběhnout stanovená zákonná norma. Pokud doplňujeme žlutou čáru, musí projít novým kolečkem správního řízení. A to trvá 60 dní. Během tohoto období mohou dotčení účastníci vznést připomínky,“ řekl vedoucí pardubického odboru dopravy Jiří Zubák.

Odbor, který vede, momentálně čeká na vyjádření policie a vlastníka dotčené silnice, tedy Správy a údržby silnic Pardubického kraje, k navrhovanému umístění dopravního značení.

Dá se očekávat, že policie, která je navrhovatelem změn, nebude rozhodnutí zpochybňovat, podobně se vyjádřil i šéf krajských silničářů.

„Žlutou čáru tady vítáme. Pro zásah při krizovější situaci potřebujeme mít silnici průjezdnou. Poskytneme ve věci plnou součinnost, průjezdnost v těchto místech vede k bezpečnosti silničního provozu. Průjezd integrovaného záchranného systému musí být zachován. Projet však musí i zemědělská technika,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Šéf krajských silničářů narážel na nedávnou patovou situaci, kdy byla zmiňovaná silnice u písníku Hrádek obsypaná auty. Když chtěl místem projet kombajn, v cestě mu stála dodávka. Majitele dlouho hledali nejen policisté, ale i jeho přátelé, zatímco on si užíval na šlapadle.

Kombajn tehdy nemohl tam ani zpět. Jen o pár minut později, když už řidič dodávky přeparkoval a kombajn se mohl přemístit na jiné pole, projížděla místem do Dolan záchranka, která houkala. Vyjížděla ke staršímu muži, který si přivodil vážné zranění nohy.

Nejhůře se parkuje na Hrádku a Dolní Moravě

Zavedení žlutých zákazových čar již pomohlo usměrnit divoké parkování na silnici u mělicko-lohenických písníků.

„Je tam zákazová značka. To není legrace, to jsou kromě pokuty také dva body. To je daleko horší než peníze,“ řekl Němec. Za špatné parkování hrozí řidiči ve správním řízení sankce 1 500 až 2 500 korun.

„Denně přijímáme oznámení o špatně zaparkovaných vozidlech, která v některých případech blokují provoz na komunikacích, výjezdech od rodinných domů, a co hůře vozidlech zaparkovaných tak, že brání hladkému průjezdu vozidel IZS k zásahům,“ řekla policejní tisková mluvčí Markéta Janovská.

Parkování u písníku Hrádek bylo označeno jako jedno z nejkritičtějších v Pardubickém kraji. Druhým takovým je parkování na Dolní Moravě. Pokud nenastanou komplikace, žlutým zákazovým značkám je nakloněn i šéf odboru dopravy.

„Samotná zákazová značka kolikrát ani není vidět. Postaví se tam větší auto a řidiči pak rozporují, že ji neviděli. Samozřejmě každý má ctít dopravní značku a sledovat dopravní provoz,“ řekl Zubák.